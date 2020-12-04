Пластический хирург назвал главные причины удаления имплантов груди

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь решила уменьшить грудь и заменить импланты на новые, меньшего размера. Пластический хирург Юрий Иншаков рассказал ФАН, насколько безопасна процедура удаления имплантов и почему девушки отказываются от большой груди.

Около десяти лет назад Пынзарь увеличила бюст. Однако, по ее словам, из-за набора веса пышные формы стали доставлять ей неудобство, и девушка решилась сменить грудные импланты. Знаменитость рассказала, что операция прошла успешно, грудь стала «более мягкой», а сама она очень довольна результатом.

Юрий Иншаков объяснил, что операция по удалению импланта абсолютно безопасна. Процедура занимает около 40 минут.

«Сама по себе операция по удалению импланта совершенно безопасна. Другое дело – эстетический эффект после этого», — рассказал эксперт.

По словам хирурга, после удаления импланта нужно либо устанавливать новый, либо делать операцию по подтяжке груди.

«Каждая операция несет в себе показания, их можно разделить на психоэмоциональные и медицинские. Медицинские – это подозрение на разрыв импланта, нарушение его герметичности. В таком случае лучше его удалить, поменять на новый или, в зависимости от решения пациентки, можно не менять на новый, а сделать операцию по подтяжке груди», — объяснил специалист.

Иншаков добавил, что культура потребления, влиянию которой подвержены вся пластика, косметология и в том числе пациентки, акцентирует внимание не на возможностях медицины, а на желаниях потребителя. Желания формируются под воздействием интернета, Instagram, соцсетей и СМИ. Сейчас в медиапространстве и Сети много недостоверной информации, в том числе и советов звезд – например, Лера Кудрявцева со своим «дилетантским опытом».

«Появляется чисто психологическая мотивация. Пациентка приходит к хирургу и говорит, что не хочет рисковать собой, больше верит в версию, что от имплантов может быть зло, к примеру, раки какие-то. Хотя все это не доказано. Если чаще говорить, что ничего страшного от имплантов нет, то пациентки будут реагировать соответствующим образом. Сейчас они не слышат даже доктора, поскольку приходят подготовленные интернетом: «а я читала, а я видела, а я слышала». Нигде не доказано, что импланты, существующие на рынке, приводят к каким-то осложнениям», — подчеркнул врач.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, сделала пластическую операцию 15 лет назад. Врачи тогда обещали ей пожизненную гарантию. Позже стало известно, что один из имплантов лопнул, и жидкость из него стала проникать в организм. Импланты срочно удалили, а телеведущая подчеркнула, что это была «очень агрессивная операция». Недавно ведущая показала фото в купальнике после операции.