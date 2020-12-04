Самолет ВВС Турции вылетел из аэропорта Коньи в сторону Ливии

Триполи, 4 декабря. Турецкий грузовой самолет приближается к берегам Ливии.

Пользователь Twitter зафиксировал взлет Airbus A400M-180 ВВС Турции с регистрационным номером 17-0078 с помощью мониторингового сервиса Flightradar 24. Воздушное судно, на борту которого предположительно находятся оружие, боеприпасы, а также иностранные наемники, направляется в сторону североафриканского государства. Автор сообщения предполагает, что рейс приземлится на аэродроме Митига в Триполи.

Напомним, Анкару неоднократно обвиняли в переброске радикальных исламистов и тяжелой боевой техники в столицу Ливии. Эти действия нарушают эмбарго Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на поставку вооружения в Северную Африку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ООН признала Турцию центром отправки иностранных наемников в североафриканское государство. Согласно отчету «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), в страну доставили более 20 тысяч джихадистов.