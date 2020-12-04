В Совфеде назвали причину смерти сенатора Михайлова





Москва, 4 декабря. Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов скончался от сердечного приступа.

Об этом ФАН сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Чувствовал себя Александр Николаевич хорошо, позавчера выступал на пленарном заседании. А сегодня был в регионе, вел прием посетителей, — сказал он. — Во время приема ему стало плохо, вызвали скорую, но сенатора не довезли, сердечная недостаточность».

Парламентарий также сообщил, что Совет Федерации уже оповещен о случившимся с сенатором Михайловым. Профильный комитет также организовал установку траурной рамки.

«Безусловно будет церемония прощания, только пока неизвестно в Москве или в Курсе. Это определят родственники, в зависимости от того, где будет захоронение, — добавил Тимченко. — Если в Курске, то кто-то из сенаторов обязательно поедет. Если в Москве, то гораздо больше количество законодателей сможет проститься с коллегой. Но и здесь пандемия налагает свои ограничения».

Ранее стало известно, что Александр Михайлов скончался на 70-м году жизни. В ноябре 2018 года он был наделен полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области. Входил в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности