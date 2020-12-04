Эрдоган несколько часов игнорировал запросы IRINI на обыск судна Roseline-A

Анкара, 4 декабря. Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган игнорировал запросы средиземноморской операции ВМС Евросоюза IRINI перед обыском судна Roseline-A.

Политик считает, что немецкие штурмовики не нарушили международное право во время досмотра корабля у берегов Ливии. Сотрудники операции IRINI, главной целью которой является контроль за соблюдением оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН, направляли запрос на проверку турецкого судна. Однако Анкара не вышла на связь.

«Прошло четыре часа. Ответа от Турции не последовало — никто не мог связаться с Эрдоганом. Потом они позвонили в посольство в Риме. Но ничего не изменилось. Тогда в действие вступило правило молчания НАТО. Если кто-то не отвечает, значит, он соглашается. После этого на корабле произвели обыск», — объяснил Кылычдароглу на заседании фракции.

Турецкая ежедневная газета Yeni Akit, придерживающаяся радикально правых взглядов, подвергла критике слова оппозиционера. Журналисты заявили, что IRINI не является миссией НАТО и законы Североатлантического альянса на нее не распространяются.

Примечательно, что именно это издание обвиняют в разжигании межнациональной розни и религиозной нетерпимости. Yeni Akit получила известность благодаря такими резонансными материалами как, например, соболезнования в связи со смертью лидера запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Усамы Бен Ладена. Газету называют рупором правящей Партии справедливости и развития Турции.

Несмотря на заявление турецкого СМИ, международное сообщество негативно отреагировало на агрессивные действия Анкары в Восточном Средиземноморье. Впоследствии абсолютное большинство членов Европарламента проголосовало за введение санкций против республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что причиной досмотра судна Roseline-A стал возможный провоз оружия на территорию Ливии. Напомним, что Турция регулярно перебрасывает военную технику и наемников в поддержку сил Правительства национального согласия, что является прямым нарушением эмбарго Совета Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.