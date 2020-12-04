Миссия ООН заявила о переброске 20 тысяч наемников на территорию Ливии

Триполи, 4 декабря. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) подтвердила, что на территории страны находятся 20 тысяч иностранных наемников.

Представители международной организации заявили об эскалации кризиса в североафриканском государстве со стороны боевиков. На данный момент джихадисты частично или полностью захватили контроль над десятью военными базами.

Исполняющая обязанности главы МООНПЛ Стефани Уильямс заявила, что наемники способствуют нарушению суверенитета страны и препятствуют восстановлению перемирия в Ливии.

«Можете полагать, что иностранцы находятся здесь в качестве гостей, но теперь они занимают ваши дома. В государстве сейчас серьезный кризис из-за их присутствия», — заявила она.

Помимо прочего, ситуацию усугубляет высокий уровень коррупции, а также отсутствие эффективных мер по борьбе с коронавирусом. По словам Уильямс, эти проблемы решит Форум политического диалога, который направлен на создание конституционно-правовых основ нового исполнительного органа власти Ливии.

Напомним, что переброской наемников в североафриканское государство занимается Турция. Анкара поставляет военную технику и боевиков для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС). Это позволяет республике не только зарабатывать деньги, но и реализовывать собственные интересы в регионе. Соответствующие действия являются прямым нарушением запрета Совбеза ООН на поставки оружия в Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало данные «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR). Согласно подсчетам экспертов, Турция перебросила на подконтрольные ПНС территории 18 тысяч наемников с Ближнего Востока и еще 2,5 — из Туниса.