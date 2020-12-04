Китай угрожает Великобритании за выдачу паспортов жителям Гонконга

Гонконг, 4 декабря. Великобритания активизировала выдачу паспортов жителям Гонконга, желающим покинуть свою страну. Как сообщает Bloomberg, ежеминутно британский паспорт получают примерно пять гонконгцев.

Свыше 216 тысяч человек из бывшей королевской колонии получили национальные паспорта за 11 месяцев текущего года, причем 60 тысяч – в октябре. Подобный тренд набирает обороты в связи с ужесточением политики Китая в отношении автономии Гонконга.

Пекин уже назвал действия Лондона вмешательством во внутренние дела страны. Представитель же китайского посольства в Англии заявил, что предоставление паспортов для гонконгцев нарушает интернациональный закон, и в случае отказа Британии «исправить свои ошибки» последуют «ответные действия».

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, включая материковый Китай.

14 ноября глава КНР Си Цзиньпин призвал власти автономии остановить хаос в городе, однако в течение следующих дней митингующие снова продолжали устраивать погромы.

В конце ноября минувшего года возле британского консульства в Гонконге прошел митинг, в ходе которого местные жители всеми силами демонстрировали покорность британской короне и ненависть к своим генетическим братьям — материковым китайцам. Девушка из числа митингующих встала на колени перед английским чиновником и передала ему конверт с текстом, где сообщалось о преследовании гонконгских жителей Китаем.