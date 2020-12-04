Правительства стран ЕС не попадут под санкции США за участие в постройке СП-2

Вашингтон, 4 декабря. Конгресс США обсуждает введение санкций против компаний из ФРГ за их участие в строительстве «Северного потока — 2», а также пытается заблокировать решение американского президента Дональда Трампа о выводе части войск с территории Германии. Об этом сообщает WELT.

Принятие мер воздействия в отношении немецких фирм, участвующих в постройке трубопровода, будет возможно только после предварительной консультации с европейскими государствами-партнерами. Упоминается, что санкции не могут быть введены против правительства Германии, а также других государств — членов ЕС, Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

После принятия закона обеими палатами Конгресса Дональд Трамп должен будет его одобрить.

Ослабление группы войск

Проект оборонного бюджета США на следующий год, оспариваемый в настоящее время законодательным органом, подразумевает вывод 12 тысяч американских солдат с территории ФРГ. Соответствующее решение было принято действующим президентом Соединенных Штатов в качестве наказания Германии за ее слишком низкие оборонные расходы. В 2019 году они составляли 1,28% вместо 2%, как предписывается уставом НАТО.

Американский контингент в размере 34,5 тысячи человек официально пребывает на германской территории для «сдерживания военной агрессии и экспансионистских амбиций России в Европе», пишет WELT. Кроме того, эти войска поддерживают действия США на Ближнем Востоке, в Африке и в Афганистане.

2 декабря 2020 года депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал к сотрудничеству с Россией.

Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики предложил выстраивать с РФ партнерские отношения, а не пытаться говорить с ней с позиции силы. Он считает антироссийские санкции «неправильным решением», при этом отметив, что экономическое взаимодействие может помочь достигнуть мира. Также Эрнст выразил уверенность в завершении «Северного потока — 2», вопреки американским санкциям.