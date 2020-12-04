«Донор в погонах»: сотрудники силовых ведомств сдали 58 литров крови в Пензе

Пенза, 4 декабря. В Пензе подошла к концу донорская акция «Донор в погонах», в которой приняли участие сотрудники силовых ведомств региона. Со 2 по 4 декабря представители областных подразделений МЧС, УФСИН и УМВД сдали более 58 литров цельной донорской крови.

Главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отмечает, что в ходе акции более 130 сотрудников приняли участие в пополнении запасов банка крови.

«В подразделениях силовых структур несут службу в основном молодые, здоровые люди, которые ответственно готовятся к кроводачам. Они знают, что перед донацией нельзя курить, принимать лекарственные препараты, необходимо соблюдать определенный режим питания», — рассказала главврач.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в Пензенской области возникла нехватка почти всех групп донорской крови. Специалисты уверены, что данная проблема вызвана боязнью людей посещать медучреждения в условиях эпидемиологической обстановки.