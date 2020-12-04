«Третий сектор» назвал причину, по которой Украина не создаст «мощное государство»

Украина не сможет стать мощным государством с развитой финансовой системой из-за безответственности политической национальной элиты. К такому выводу пришел политический эксперт, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя ситуацию, возникшую в этой стране после распада СССР и обретения независимости. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Золотарев подробно рассказал о главной проблеме украинской государственности, а также объяснил, почему Киев не может справиться с современными экономическими вызовами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с речью на мероприятии, посвященном 29-й годовщине референдума о независимости Украины. Он заявил, что страна обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать мощным современным государством.

Представитель «Третьего сектора» Андрей Золотарев, комментируя слова Владимира Зеленского, назвал причину, из-за которой Украина в ближайшем будущем вряд ли сможет создать мощное государство. Он обратил внимание на серьезные проблемы, которые возникли в стране из-за безответственности украинских властей и национальной элиты.

По словам политического эксперта, украинская элита не заботится о благосостоянии страны, а лишь рассматривает ее в качестве источника обогащения. Из-за этого Украина не может решить свои экономические проблемы, а также выстроить грамотный государственный курс.

«Основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной – она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения», — заявил Золотарев.

Украина, несмотря на свое выгодное географическое положение и большое советское наследие, получив независимость, не смогла достигнуть успехов в экономике и удержать уровень ВВП на уровне 1991 года.

«Вопрос в том, что к этим ресурсам должна быть голова, а головы нет», – резюмировал политолог.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил внимание на растущий государственный долг Украины. Он уверен, что если Киев не начнет решать эту проблему, то страна навсегда погрязнет в долговом болоте.