Эксперты оценили ракетные технологии «Охотника» для превосходства в воздушном бою

Ударный беспилотный аппарат С-70, получивший название «Охотник», является уникальным амбициозным проектом для Вооруженных сил России. К такому выводу пришли журналисты индийского информационного издания EurAsian Times. Авторы статьи обратили внимание на недавние испытания, в ходе которых российские специалисты организовали несколько тестовых полетов новейшего БПЛА с ракетами на борту. Они продемонстрировали боевые возможности «Охотника», а также подтвердили его проектные характеристики.

Обозреватели EurAsian Times оценили ракетные технологии «Охотника»-невидимки для превосходства в воздушном бою. Они обратили внимание, что российский БПЛА может выполнять роль разведывательного аппарата, а также истребителя-перехватчика, способного наносить ракетный удар по позициям и военным объектами противника.

На испытаниях, которые были проведены 2 декабря на полигоне Ашулук, на «Охотник» закрепили муляжи ракет, оснащенные инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Такие тесты подтверждают проектные возможности российского беспилотника, который фактически может быть использован для перехвата вражеских военных самолетов.

«Хотя точные детали испытаний пока неизвестны, это важный шаг для реализации проекта «Охотник» до его официального ввода в эксплуатацию в 2024 году», — заметили обозреватели EurAsian Times.

Стоит обратить внимание еще на один немаловажный момент — корпус российского БПЛА выполнен из радиопоглощающих материалов, которые делают его невидимым для радаров противника. Технологии стелс и малый размер позволят «Охотнику» выполнять боевые операции «под носом» у вражеских ПВО, поскольку обнаружить его будет практически невозможно.

«Этот «Охотник» — один из самых амбициозных проектов российских авиастроительных компаний», — резюмируют индийские аналитики.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказался о тестовых запусках новых противоракет для армии США. Комплекс SM-3 Block II, по его словам, не сможет защитить американские корабли от российского «Циркона».