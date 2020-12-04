Российские компании будут основными поставщиками удобрений в Судан в 2021 году

Хартум, 4 декабря. Делегация в составе трех высокопоставленных представителей российского бизнеса 3 декабря провела встречу с премьер-министром и вице-президентом Судана, в ходе которой было достигнуто соглашение о начале поставок в страну минеральных удобрений с начала следующего года.

В прошедших переговорах Россию представляли председатель совета директоров АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий», а также член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Мазепин. Их принимали в столице Судана, городе Хартум, вице-президент генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Дагало и премьер-министр Абдалла Хамдок.

По итогам переговоров на высшем уровне сторонам удалось достичь взаимопонимания и заключить предварительные договоренности по поставкам продукции компаний «Уралхим» и «Уралкалий» в Судан.

«Обладая обширными территориями, пригодными для земледелия, наша страна заинтересована в развитии сельского хозяйства и привлечении иностранных инвесторов. На примере взаимодействия с компанией «Уралхим» мы демонстрируем свою готовность и стремление к долгосрочному сотрудничеству с Россией. Правительство страны сделает все возможное для этого», — заявил, подводя итоги встречи, вице-президент республики генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Дагало.

В ответном слове Дмитрий Мазепин заявил, что, учитывая всю сложность ситуации, в которой находится Судан, а также твердые намерения его руководителей восстановить экономику республики, российские производители планируют начать поставки удобрений в страну в 2021 году. Он также выразил общее мнение представителей бизнеса из РФ о том, что экспорт удобрений может быть значительно увеличен в самые кратчайшие сроки. Более того, компании «Уралхим» и «Уралкалий» сделают все возможное для развития взаимовыгодных и дружественных отношений между Россией и Суданом.

За последние пять лет экспорт компаний в страны Африки вырос в пять раз. По состоянию на текущий год он составляет порядка 750 тыс. тонн. На данный момент российские производители экспортируют минеральные удобрения в такие страны, как Зимбабве, Замбия, Кения, Ангола и Мозамбик. Достигнутые в ходе прошедшей встречи договоренности полностью соответствуют дружественной политике двух стран. Следует отметить, что в последние годы сотрудничество между РФ и Республикой Судан получило особенно интенсивное развитие как в политической, так и экономической сферах.