Топ-5 образов на Новый год от Влада Лисовца

Новый год остается одним из самых ожидаемых праздников. Ограничения из-за коронавируса — вовсе не повод отказываться от праздника и лишать себя новогоднего настроения. Позаботиться о подарках и выбрать новогодний образ всегда лучше заранее. Стилист Влад Лисовец рассказал ФАН, как выбрать стильный образ на Новый год.

«Понятное дело, что все будут отмечать Новый год дома, но это не повод не наряжаться», — подчеркнул стилист.

Винтаж

Лисовец рекомендовал девушкам обратить внимание на элегантные образы в винтажном стиле. Приталенное платье с глубоким вырезом преобразит любую даму.

«Мне кажется, для девушек очень подойдут элегантные платья, приталенные с глубоким вырезом в винтажном стиле», — отметил Лисовец.

Цветочный принт

На Новый год необязательно выбирать однотонные наряды, стоит обратить внимание и на не слишком яркие принты. Стилист посоветовал не обходить вниманием легкие цветочные принты.

«Легкий цветочный принт, необязательно выбирать однотонные платья. В любом случае, что-то нежное», — рассказал собеседник ФАН.

Блестки

В этом году многие модницы отдают предпочтение эффектным блесткам. Необычные блестящие ткани позволят создать яркий образ на Новый год.

«В этом году тренд на блестящее, можно что-то из блестящих тканей», — добавил Лисовец.

Мини из 80-х

Кроме того, стилист отметил, что в моде снова платья в стиле конца 1980-х годов. Однако Лисовец указал на несколько важных деталей при выборе таких образов.

«Можно выбрать мини-платье в стиле конца 1980-х, если позволяет фигура. Обязательно обратить внимание на плечи: плечевая линия должна быть широкой, или рукава фонариком, чтобы зрительно плечи казались более крупными», — подчеркнул эксперт.

Образ для мужчин

Лисовец также дал совет мужчинам при выборе образа на Новый год. По словам стилиста, достаточно будет надеть пиджак, если праздник не будет официальным.

«Парням достаточно быть в пиджаке, а дальше — в зависимости от компании. Если вы отмечаете вдвоем дома, достаточно будет пиджака, элегантной прически. Гладкие волосы выглядят более или менее празднично, это создаст настроение. Не думаю, что нужно специально наряжаться в костюм тройку дома, это будет странно. Хотя если есть костюм, и вам некуда в нем выйти, а сейчас правда некуда, можно нарядиться, часик-полтора походить в костюме, чтобы сделать фотографии», — заключил стилист.

Ранее ФАН собрал лучшие новогодние костюмы для домашних питомцев. Некоторые владельцы домашних питомцев решили устроить праздник не только себе, но и своим любимцам, выбрав им необычные костюмы.