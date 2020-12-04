Топ-5 новогодних пандемических увеселений

Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы в традиционное празднование Нового года. Сотрудники различных организаций остались без корпоративов, ребята — без детсадовских елок и Деда Мороза, а любители отмечать зимний праздник в теплых странах — без огромного выбора стран, куда они могут отправиться. Что же делать, когда из-за пандемии власти запретили гулянья и работу общепита? Возможно ли празднование без массового скопления людей и увеличения заболевших коронавирусом? ФАН попытался ответить на эти вопросы.

Дистанционный Дед Мороз

Новый год без физического присутствия Деда Мороза возможен. И если вы думаете, что праздник в пандемию пройдет без виновника торжества, то вы ошибаетесь: многие компании предлагают услугу, которая позволит порадовать детей в Новый год звонком от Деда Мороза. В онлайн-режиме волшебник может посетить каждый дом, поздравить детей и дистанционно через родителей преподнести новогодние подарки. Так что пора учить стихотворения или песенку. Кстати, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина каждый год рассказывает в своем Instagram о видеопоздравлении Деда Мороза для своих дочерей, этот год точно не станет исключением.

Замена ресторанов на домашний уют

Поскольку рестораны и бары в новогоднюю ночь работать не будут, празднование переносится в дом. Для того, чтобы не грустить по любимым блюдам из ресторана, вы можете найти рецепт и приготовить их на праздничный стол. Чтобы Новый год стал максимально уютным и теплым, пригласите к себе самых родных и близких людей. Подготовьте заранее настольные игры и плейлист. Про блюдо, которое точно будет на новогоднем столе, в соцсетях рассказал Максим Галкин.

Пандемический Новый год не в России

Люди, которые не настроены изменять традициям празднования Нового года за границей, смогут улететь в другую страну, но не без рисков и последствий. Сейчас для россиян открыты 36 стран, которые готовы принимать туристов, в их число входят и Сейшелы, ОАЭ, Кипр и Израиль. Никто не дает гарантий, что границы не закроют снова, и вам не придется хлопотать с возвратом путевок (или же не остаться в другой стране в ожидании их открытия). Как показывала практика в марте, такое вполне возможно. Модель Виктория Боня решила не прилетать на холодную родину, а встретить Новый год на Лазурном берегу во Франции, где проживает уже долгое время.

Пандемический Новый год в России

Российский туризм за лето в пандемию значительно вырос, ажиотаж на путевки по России ожидается и в новогодние праздники. Несмотря на ограничения, никто не отменял визита в такие места, как живописный Байкал, курорт на Домбае, морозный Алтай и зимняя Карелия. Это малая часть красивейших мест нашей родины, так что если вы откладывали путешествие по России, то COVID-19 дает вам возможность познакомиться со страной. Так, например, актриса и певица Анна Семенович призналась, что новогодние праздники хочет провести в Красной поляне и покататься на лыжах.

Новогодняя елка

Привычные хороводы на площади вокруг новогодней зеленой красавицы, к сожалению, невозможны, но это можно сделать и дома, ведь у многих есть искусственные елки. Российская певица Анита Цой соблюдает традицию по украшению новогодних елок, да еще и не одной. Она призналась, что каждый год вся семья наряжает четыре дерева: в доме Аниты, на улице, в квартире мамы и свекрови. А в новогоднюю ночь певица с мужем организовывают небольшой концерт и поют любимые песни под гитару.