ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»



В течение почти двух недель читатели могли выбрать обладателей премии «Хорошие новости России». Голосование по пяти номинациям: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт» — проходило в онлайн формате. При подведении итогов также учитывалось мнение жюри. Сегодня редакция ФАН готова назвать имена лауреатов премии «Хорошие новости России». Каждый из победителей получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения премии, которая состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря.

Лауреатами премии «Хорошие новости России» в следующих номинациях стали:

Номинация «Герои современности» — Татьяна Пояркина, журналист ИА «Чита.Ру».

За ее статью «Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка» проголосовали 1517 человек (43%). Автор познакомила читателей с Надеждой Хайбулиной, которая всю войну проработала на лесозаготовках, а большую часть жизни отдала родному колхозу. Сейчас у бабушки 11 внуков и 22 правнука.







Номинация «Общество и социальные проекты» — Таисия Боршигова, сотрудница ИА «ТАСС».

Статья «Время молодых: как в Чечне студенты формируют городскую среду» набрала 11 055 голосов (34%). Публикация рассказывает о том, как студенты и преподаватели разработали план по благоустройству города.







Номинация «Наука и инновации» — Юлия Нигматуллина, корреспондент ГУП «ТРК Башкортостан». За видеорепортаж «Охотники за погребениями» проголосовали 9779 (88%) участников опроса. Съемочная группа ГУП «ТРК Башкортостан» прожила один день в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции им удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще понять, кто они — люди, распутывающие клубок истории.







Номинация «Экономика страны или региона» — Александр Рязанов, журналист Общественного телевидения Приморья.

Его видеосюжет «Тема недели. Малая авиация», который посвящен успешному развитию малой авиации в Приморье покорил сердца 753 человек (49%).







Номинация «Спорт» — Лили Магомаева, корреспондент Информационно-познавательного портала «Это Кавказ».

За статью «Слабые мужчины боятся сильных женщин» отдали свои голоса 11 244 читателя (57%). В ней автор знакомит читателей с бронзовым призером Открытого Кубка России по вольной борьбе Анжеллой Тумгоевой, которая рассказала, каково это — жить и тренироваться в Дагестане.

Всего в голосовании, которое длилось с 20 ноября по 2 декабря включительно, приняли участие более 68 тысяч читателей. Судьбу «Специального приза» 7 декабря решит жюри, в состав которого входят:

Ольга Тимофеева , журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ;

, журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ; Евгений Ревенко , тележурналист, депутат Госдумы РФ;

, тележурналист, депутат Госдумы РФ; Владимир Соловьев , председатель Союза журналистов России;

, председатель Союза журналистов России; Николай Стариков , писатель, член экспертного совета партии «За правду»;

, писатель, член экспертного совета партии «За правду»; Михаил Иванов , директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге;

, директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге; Юрий Светов, журналист, вице-президент Издательского дома «Кто есть кто в Санкт-Петербурге».

Председателем жюри является телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

Обладатель приза тоже получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и приглашение в Петербург.