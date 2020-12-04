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Хорошие новости России

ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»

 

ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
В течение почти двух недель читатели могли выбрать обладателей премии «Хорошие новости России». Голосование по пяти номинациям: «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт» — проходило в онлайн формате. При подведении итогов также учитывалось мнение жюри. Сегодня редакция ФАН готова назвать имена лауреатов премии «Хорошие новости России». Каждый из победителей получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей и приглашение на торжественную церемонию вручения премии, которая состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря.

Лауреатами премии «Хорошие новости России» в следующих номинациях стали:

Номинация «Герои современности»Татьяна Пояркина, журналист ИА «Чита.Ру».
За ее статью «Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка» проголосовали 1517 человек (43%). Автор познакомила читателей с Надеждой Хайбулиной, которая всю войну проработала на лесозаготовках, а большую часть жизни отдала родному колхозу. Сейчас у бабушки 11 внуков и 22 правнука.


ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
 
Номинация «Общество и социальные проекты»Таисия Боршигова, сотрудница ИА «ТАСС».
Статья «Время молодых: как в Чечне студенты формируют городскую среду» набрала 11 055 голосов (34%). Публикация рассказывает о том, как студенты и преподаватели разработали план по благоустройству города.


ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
 
Номинация «Наука и инновации»Юлия Нигматуллина, корреспондент ГУП «ТРК Башкортостан». За видеорепортаж «Охотники за погребениями» проголосовали 9779 (88%) участников опроса. Съемочная группа ГУП «ТРК Башкортостан» прожила один день в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции им удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще понять, кто они — люди, распутывающие клубок истории.


ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»
 
Номинация «Экономика страны или региона»Александр Рязанов, журналист Общественного телевидения Приморья. 
Его видеосюжет «Тема недели. Малая авиация», который посвящен успешному развитию малой авиации в Приморье покорил сердца 753 человек (49%).


ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»


Номинация «Спорт»Лили Магомаева, корреспондент Информационно-познавательного портала «Это Кавказ».
За статью «Слабые мужчины боятся сильных женщин» отдали свои голоса 11 244 читателя (57%). В ней автор знакомит читателей с бронзовым призером Открытого Кубка России по вольной борьбе Анжеллой Тумгоевой, которая рассказала, каково это — жить и тренироваться в Дагестане. 

 

ФАН объявляет имена лауреатов премии «Хорошие новости России»

 

Всего в голосовании, которое длилось с 20 ноября по 2 декабря включительно, приняли участие более 68 тысяч читателей. Судьбу «Специального приза» 7 декабря решит жюри, в состав которого входят:

  • Ольга Тимофеева, журналистка, заместитель председателя Госдумы РФ;
  • Евгений Ревенко, тележурналист, депутат Госдумы РФ;
  • Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России;
  • Николай Стариков, писатель, член экспертного совета партии «За правду»;
  • Михаил Иванов, директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге;
  • Юрий Светов, журналист, вице-президент Издательского дома «Кто есть кто в Санкт-Петербурге».

Председателем жюри является телеведущий, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

Обладатель приза тоже получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и приглашение в Петербург.

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