Триполи, 4 декабря. Врачи устроили митинг в столице Ливии после похищения ортопеда Садыка ибн Даллы боевиками Правительства национального согласия.

Издание 218tv сообщило, что в главном корпусе больницы аль-Хадра состоялась акция протеста. Медики призвали функционеров триполитанских «властей» и всех компетентных органов обеспечить безопасное возвращение доктора домой. Также они осудили бездействие ПНС, которое допустило пленение сотрудника медицинского учреждения.

Напомним, что Садык ибн Даллы пропал во вторник, 1 декабря, на дороге «11 июня» в столице Ливии, когда возвращался с работы домой. Соответствующую информацию подтвердили родственники пострадавшего. Впоследствии выяснилось, что ортопеда похитили вооруженные люди, одетые в форму сотрудников «правоохранительных органов». Это не первый случай пропажи граждан в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бандформирование командующего Западным военным округом ПНС Усамы Джувейли грабит и захватывает жителей Мизды. Джихадисты требуют выкуп в обмен на освобождение пленников.