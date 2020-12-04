Чиновник Росавиации получил реальный срок за взяточничество

Москва, 4 декабря. Заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации признан виновным в получении взяток. Как стало известно ФАН, мужчина брал от авиакомпаний деньги через посредников и «заработал» на этом 4 млн рублей.

Следователи выяснили, что руководитель построил схему, по которой представители авиакомпаний, зависящих от решения чиновника, были обязаны за вознаграждение получать разрешения на полеты.

Свою преступную деятельность мужчина начал в 2017 году. Задержали взяточника с поличным практически через год. За это время он успел присвоить 4 млн рублей.

«Установлено, что в 2017–2018 годах заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации ежемесячно получал взятки, как лично, так и через посредника, от представителей различных авиакомпаний за одобрение заявок на выполнение полетов воздушных судов по территории Российской Федерации и за ее пределами», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Суд признал чиновника виновным во взяточничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. На такой же срок ему запрещено занимать должности на государственной гражданской службе. Кроме того, осужденный обязан выплатить в доход государства штраф в размере 15 млн 500 тыс. рублей.

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