Отмена карантина в Европе может привести к терактам ИГ на Рождество

Бывший британский разведчик из МИ-6 Аймен Дин рассказал о подготовке серии нападений в Европе боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Военный эксперт Игорь Коротченко не исключил, что ИГ1 может атаковать граждан ЕС во время рождественских праздников.

С чего все началось

Новую волну террористических атак в Европе спровоцировала публикация серии карикатур на пророка Мухаммеда. Французское сатирическое издание Charlie Hebdo обнародовало несколько изображений, посвященных исламскому миру. Однако в мусульманских странах работу журналистов раскритиковали. Впоследствии конфликт этического характера привел к ужасным последствиям.

В начале января 2015 года группа боевиков ворвалась в здание редакции и расстреляла представителей СМИ. В результате вооруженного нападения погибли 12 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за теракт в Париже взяла запрещенная на территории РФ террористическая организация ИГ.

В официальном заявлении после трагедии правительство Франции пообещало гражданам подавить религиозный экстремизм, закрыв почти 80 мечетей, обвиняемых в «сепаратизме». Помимо прочего, из страны выдворили десятки нелегальных мигрантов, подозреваемых в радикализме.

Бывший шпион Дин рассказал изданию Daily Mail, что террористы ИГ решили ответить на брошенный Евросоюзом вызов. По его словам, главари организации готовят боевиков в северной Сирии и Ливии. Впоследствии джихадистов планируют перебросить на территорию Европы через Турецкую Республику и акваторию Средиземного моря.

Участие Турции

Не стоит забывать, что именно Анкара поспособствовала тому, что североафриканское государство превратилось в оплот терроризма. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с «премьер-министром» нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Фаейзом Сарраджем сделку в сфере «безопасности», а также ряд соглашений о военном сотрудничестве.

В рамках соответствующих договоренностей Турция на постоянной основе перебрасывает из Сирии в Ливию военную технику, боеприпасы и радикальных исламистов для укрепления сил ПНС. Тем не менее все эти действия нарушают запрет Совбеза ООН на поставки оружия в страну, а также женевское соглашение, предусматривающее режим постоянного прекращения огня.

Триполитанские «власти» в свою очередь оказывают содействие Анкаре для расширения влияния в Средиземноморье. В конце октября итальянская газета Avvenire заподозрила Эрдогана в причастности к нелегальной переброске мигрантов в Европу. В этом ему помогает Береговая охрана ПНС, которая отслеживает катера с беженцами и регулирует их поток в страны ЕС. Следовательно, среди «пассажиров» лодок могут находиться и террористы ИГ.

Рождественские теракты возможны

Исходя из вышеперечисленных данных можно предположить, что джихадисты давно проникли на территорию Франции, Германии и Великобритании. С этим согласен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт напомнил, что после дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке сотни тысяч мигрантов, в том числе и нелегальных, направились на территорию Евросоюза в поисках лучшей жизни.

«Их никто не фильтровал, оперативная работа по ним не велась. Нет ничего удивительного в том, что радикальные исламисты под видом беженцев проникли в Европу», — объяснил журналист.

Он считает, что террористы могут воспользоваться ослаблением ограничительных мер по COVID-19 на Рождество. В праздничные дни европейцы получат возможность свободно передвигаться по улицам городов и собираться на площадях. Именно эти скопления людей станут главной целью джихадистов.

«Радикалы создали необходимую инфраструктуру и спящие ячейки ИГ, которые в любой момент могут напасть, даже в канун Рождества», — заключил военный эксперт.

Наглядным примером служат недавние события во Франции. В октябре журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на турецкого президента. Спустя сутки в Ницце произошел теракт. Молодой человек с ножом ворвался в церковь Нотр-Дам и убил трех прихожан.

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало, что ИГ готовит серию террористических атак на территории ЕС в канун Рождества.

1 Организация запрещена на территории РФ.