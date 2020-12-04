Башкирская содовая компания теперь принадлежит государству

Уфа, 4 декабря. Арбитражный суд передал Башкирскую содовую компанию (БСК) в собственность государства. Сегодня, 4 декабря, судья Людмила Салиева постановила изъять 1,6 млн акций БСК из собственности трех ответчиков: АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Эти компании не получат за акции ни копейки возмещения. Генеральный прокурор, который настаивал на передаче БСК государству, и суд пришли к мнению, что все это время акционерный капитал находился у бывших собственников незаконно.

Акции и право собственности по решению суда переходят государству, распоряжаться ими будет Росимущество. Годовой оборот БСК достигает 60 млрд рублей, а операционная прибыль — не менее 15 млрд. В компании работает более 11 тысяч сотрудников. Предприятие БСК — крупнейший в России производитель каустической, кальцинированной и пищевой соды, пластика и продукции из редкоземельных металлов.

В судебном процессе ответчики придерживались тактики заявления множества ходатайств, затягивающих время рассмотрения дела и вероятность увеличения судебных ошибок. Скорее всего, они предполагали, что судья все ходатайства отклонит. Так и случилось. Для недовольных решением суда это обстоятельство создает задел для апелляционной жалобы и последующего обжалования в международных судебных инстанциях. В деле ожидается не менее семи апелляционных жалоб.

Для правоохранителей нынешнее решение суда является достоверным подтверждением незаконности приватизации БСК. Проверка СК фигурантов незаконной передачи компании из государственной собственности в частные руки получает новый виток.

ФАН выяснил, что незадолго до сегодняшнего решения суда руководство БСК с ведома акционеров выпустило на Мосбиржу процентные облигации на предъявителя на пять млрд рублей. Это может быть формой «обналичивания» активов компании с последующим выводом денежных средств за рубеж.

В сентябре суд арестовал акции АО БСК для сохранения существующего положения и предотвращения перепродажи акций до конца разбирательства. Приставы-исполнители заблокировали их на лицевых счетах у реестродержателя. Заседание по иску генпрокурора запланировано на 4 декабря.

Ранее генеральный прокурор направил материалы о незаконной приватизации государственного имущества — содового производства в Уфе — в Следственный комитет. Проверка следственными органами проходит независимо от рассматриваемого иска.