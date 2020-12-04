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Башкирская содовая компания теперь принадлежит государству

Башкирская содовая компания теперь принадлежит государствуУфа, 4 декабря. Арбитражный суд передал Башкирскую содовую компанию (БСК) в собственность государства. Сегодня, 4 декабря, судья Людмила Салиева постановила изъять 1,6 млн акций БСК из собственности трех ответчиков: АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Эти компании не получат за акции ни копейки возмещения. Генеральный прокурор, который настаивал на передаче БСК государству, и суд пришли к мнению, что все это время акционерный капитал находился у бывших собственников незаконно.

Акции и право собственности по решению суда переходят государству, распоряжаться ими будет Росимущество. Годовой оборот БСК достигает 60 млрд рублей, а операционная прибыль — не менее 15 млрд. В компании работает более 11 тысяч сотрудников. Предприятие БСК — крупнейший в России производитель каустической, кальцинированной и пищевой соды, пластика и продукции из редкоземельных металлов.

В судебном процессе ответчики придерживались тактики заявления множества ходатайств, затягивающих время рассмотрения дела и вероятность увеличения судебных ошибок. Скорее всего, они предполагали, что судья все ходатайства отклонит. Так и случилось. Для недовольных решением суда это обстоятельство создает задел для апелляционной жалобы и последующего обжалования в международных судебных инстанциях. В деле ожидается не менее семи апелляционных жалоб.

Башкирская содовая компания теперь принадлежит государству

Для правоохранителей нынешнее решение суда является достоверным подтверждением незаконности приватизации БСК. Проверка СК фигурантов незаконной передачи компании из государственной собственности в частные руки получает новый виток.

ФАН выяснил, что незадолго до сегодняшнего решения суда руководство БСК с ведома акционеров выпустило на Мосбиржу процентные облигации на предъявителя на пять млрд рублей. Это может быть формой «обналичивания» активов компании с последующим выводом денежных средств за рубеж.

В сентябре суд арестовал акции АО БСК для сохранения существующего положения и предотвращения перепродажи акций до конца разбирательства. Приставы-исполнители заблокировали их на лицевых счетах у реестродержателя. Заседание по иску генпрокурора запланировано на 4 декабря.

Ранее генеральный прокурор направил материалы о незаконной приватизации государственного имущества — содового производства в Уфе — в Следственный комитет. Проверка следственными органами проходит независимо от рассматриваемого иска.

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