Юристы Трампа докажут подделку свыше 60 тысяч голосов, отданных за Байдена в Неваде

Невада, 4 декабря. Республиканский юрист Джесси Биннолл подала иск в суд Невады, заявив, что у нее есть доказательства нарушения закона в ходе прошедших президентских выборов. Истец сообщает о том, что за Джо Байдена в этом штате проголосовали 1506 мертвых человек, 42 284 избирателя каким-то образом отдали свой голос дважды, и еще около 20 тысяч проголосовавших вовсе не проживают в Неваде. Об этом сообщает телеканал Fox News.

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW — Nevada GOP (@NVGOP) December 3, 2020

Подтверждение этих цифр способно поменять исход выборов в штате, ведь по официальным данным Дональд Трамп отстает от своего соперника на 33 596 голосов.

«Эти выборы, к сожалению, были украдены. Мы не можем закрыть глаза на доказательства. Мы не можем допустить, чтобы выборы были украдены», — сообщила Биннолл.

Судья заявил, что рассмотрит все доказательства и попытается принять решение к следующей пятнице.

Ранее полковник и эксперт в области кибербезопасности Фил Уолдрон выступил в Законодательном собрании Аризоны с доказательствами фальсификаций, осуществленных демократами в ходе минувших президентских выборов. Он предъявил факты, из которых следует, что системы подсчета голосов Dominion Voting Systems вопреки запретам были подключены к Интернету во время избирательного процесса. Как показывает распечатка трафика, они обменивались пакетами данных с серверами, расположенными на севере Германии.

2 декабря Дональд Трамп выступил с обращением, которое он сам охарактеризовал как «возможно, самую важную речь» в его жизни. В ходе монолога государственный лидер отметил, что если он и его команда правы насчет массовых фальсификаций в ходе избирательного процесса, то предполагаемый победитель Джо Байден не может быть президентом.