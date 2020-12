Юристы Трампа докажут подделку свыше 60 тысяч голосов, отданных за Байдена в Неваде

Невада, 4 декабря. Республиканский юрист Джесси Биннолл подала иск в суд Невады, заявив, что у нее есть доказательства нарушения закона в ходе прошедших президентских выборов. Истец сообщает о том, что за Джо Байдена в этом штате проголосовали 1506 мертвых человек, 42 284 избирателя каким-то образом отдали свой голос дважды, и еще около 20 тысяч проголосовавших вовсе не проживают в Неваде. Об этом сообщает телеканал Fox News.

We have 20 binders containing 8,000 pages of evidence that will be presented in just a few minutes showing what took place this election in Nevada! pic.twitter.com/oOEpl4HCCW