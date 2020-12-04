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Политика

Трамп не сдается: глава США обещает заблокировать военный бюджет страны

  • Александр Чаусов
    Александр Чаусов
    Историк, сектовед, публицист

Трамп не сдается: глава США обещает заблокировать военный бюджет страны

Публицист, сектовед, историк Александр Чаусов объясняет, почему президент США Дональд Трамп хочет наложить вето на оборонный бюджет страны.

Нынешний американский президент Дональд Трамп объявил о том, что собирается наложить вето на оборонный бюджет США. Официальной причиной такого решения стало нежелание Конгресса удалять статью 230. Эта статья была принята еще в 1996 году. Суть ее в том, что по ряду законов онлайн-посредники вроде социальных сетей или видеосервисов освобождаются от ответственности за контент, который на этих площадках разместили пользователи.

Вето как последний аргумент

Дональд Трамп уверен, что ответственность должны нести и сами информационные площадки, что отвечает интересам национальной безопасности страны. О чем, собственно, он и сообщил публично:

«Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето».

Нужно понимать, что американские бюджеты того или иного федерального ведомства — это не только строчки о доходах и расходах. Это куда более витиеватые документы с программами, стратегиями и даже подзаконными актами, на основании которых и распределяются деньги.

Стоит отметить, что военный бюджет США на следующий год составляет 740 миллиардов долларов. И помимо нужд Пентагона, военных операций за рубежом, обеспечения национальной безопасности в стратегических сферах США, там заложена еще и работа по санкциям в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» — в рамках обеспечения уже «европейской энергетической безопасности».

И в данном случае получилось так, что бюджет, уже согласованный обеими палатами Конгресса США, столкнулся с противодействием президента. Самое интересное, что поправку об отмене статьи 230 должен был как минимум вынести на обсуждение, а как максимум «продавить» не какой-нибудь член Демократической партии, а республиканец, как и сам Трамп, глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джеймс Инхов.

Но такое бездействие сенатора может намекать на то, что республиканцы уже, в общем-то, списали Трампа со счетов. Правда, сам он, судя по всему, так не считает. Или как минимум хочет уйти настолько громко, чтобы оставить вал проблем своему демократическому преемнику Джо Байдену. И проблемы с оборонным бюджетом будут для демократов не первыми и не единственными.

Трамп не сдается: глава США обещает заблокировать военный бюджет страны

Что касается самой статьи 230 и того, почему Трамп так хочет ее убрать, то, на первый взгляд, это не только политическое, но и личное. В ночь и первые дни после выборов нынешний американский президент очень много писал в Facebook и Twitter по поводу возможных фальсификаций голосов. А администрация этих социальных сетей добавляла свои «приписки» к постам Трампа вроде «Пока официальные результаты не оглашены» или «По предварительным данным, лидирует Байден». То есть фактически социальные сети в данном конкретном случае выступали не как посредники в публикации и распространении информации, но и как пресловутые генераторы контента.

К слову, Трамп начал свою борьбу по привлечению к ответственности владельцев социальных сетей еще в июле этого года, когда подписал указ о «предотвращении онлайн-цензуры». То есть об ограничении социальных сетей в деле регулирования и удаления контента со страниц своих пользователей, если такое удаление вызвано политическими мотивами. Ну, а раз компании что-то удаляют, то таким образом участвуют в формировании информационной картины, а значит и сами являются хоть и своеобразными, но выразителями мнений и производителями информации.

Война с цензурой по-американски

Как показали американские президентские выборы, владельцы социальных сетей этот указ Трампа попросту проигнорировали. Но напоследок нынешний глава Белого дома захотел закрепить и усилить положение об ответственности за контент, продвигая его в военный бюджет и по факту делая одним из приоритетов национальной безопасности.

Ни лобби крупных сетевых корпораций, ни демократы в Конгрессе такого положения совершенно не хотят. Тем более, что все прекрасно увидели, насколько эффективно работает та самая «сетевая цензура» по отношению к неугодным, о которой и говорит Дональд Трамп.

При этом увидели это и сотни миллионов пользователей по всему миру. А также десятки миллионов американских избирателей. И в этом контексте жест Трампа, действительно, выглядит как «последний и решительный бой» за демократические ценности и защиту граждан от цензуры.

Поэтому демократам в медийном плане снова очень неудобно полемизировать с Трампом. Поскольку в этом случае они фактически выступят за безнаказанную цензуру корпораций в отношении рядовых пользователей. Что крайне далеко от идеалов демократии.

С чисто же бюрократической точки зрения Байдена (после его инаугурации) и Конгресс ждет еще несколько месяцев пересмотра военного бюджета, его повторного согласования и подписания «по всем инстанциям». К слову, Барак Обама в 2015 году также накладывал вето на военный бюджет страны. Тогда повторное согласование длилось всего месяц. Но там и Обама был еще целиком и полностью в президентском кресле, и полемика с Конгрессом у главы Белого дома была достаточно умеренной. Сейчас, учитывая текущую политическую обстановку в Штатах, этот процесс может затянуться на куда более долгий срок.

Кстати, есть и еще один интересный внутриполитический момент: дело в том, что Сенат, согласовывая военный бюджет, отозвал поправку, согласно которой президент США мог отменить санкции в отношении определенных лиц, если это, по мнению главы государства, согласовывалось с национальными интересами страны. И это может значить, что Трамп на исходе своего президентского срока может еще и ряд персональных санкций отменить. А значит Байдену и демократам и здесь может прибавиться работы. Как минимум — на уровне повторного включения тех или иных лиц в санкционные списки.

Трамп не сдается: глава США обещает заблокировать военный бюджет страны

Либо же поправка по статье 230 будет принята, и тогда для американских социальных сетей могут наступить некоторые не очень приятные правовые изменения. Чем, естественно, будут пользоваться в первую очередь республиканцы, поскольку главы сетевых корпораций в США в массе своей — сторонники именно Демократической партии и либеральной идеологии.

С другой стороны, что касается России, то ее такие задержки в Вашингтоне весьма и весьма устраивают. По той простой причине, что они означают и задержку по санкциям в отношении наших международных газопроводов. Значит есть время относительно спокойно строить их и дальше.

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