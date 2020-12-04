Российские военные обнаружили 10 схронов боевиков на юге Сирии

Дамаск, 4 декабря. Сотрудники военной полиции совместно с представителями службы безопасности и Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Даръа обнаружили 10 тайников с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

В ходе поисковых мероприятий из схронов в общей сложности было изъято:

20 самодельных взрывных устройств различной мощности;

шесть противотанковых управляемых ракет;

один переносной зенитно-ракетный комплекс;

более 30 ручных противотанковых гранатомета;

два огнемета;

более 30 артиллерийских снарядов;

более 80 мин и более 100 выстрелов к различным видам оружия;

243 ручные осколочные гранаты;

более 3,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию;

255 кг взрывчатых веществ.

Все боеприпасы переданы саперам ВС САР для последующего уничтожения.

Обнаруженные тайники террористов красноречиво говорят об эффективности действий российских военнослужащих за месяц работ на юге Сирийской Арабской Республики.

Также в ноябре сотрудники военной полиции выполнили более 200 задач по патрулированию населенных пунктов и охране мест проведения гуманитарных акций Центра по примирению враждующих сторон.

Напомним, 1 декабря при посредничестве российской стороны в провинции Даръа стартовал новый этап процедуры урегулирования статуса бывших боевиков. В районе Даръа аль-Балад, пригороде административного центра провинции, российская военная полиция выступает посредником при переговорах о примирении и гарантом соблюдения условий примирения. В первый день объявленного процесса урегулирования статуса более 36 человек вернулись к мирной жизни.