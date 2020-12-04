Рубль достиг максимума на фоне сделки ОПЕК+

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля и цен на нефть по итогам торгов на мировых биржах 4 декабря. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

После длительных обсуждений, которые вместо двух дней заняли четыре, страны ОПЕК+ пришли к соглашению – добыча будет повышена только на 0,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2021 года. Ранее планировалось повысить добычу на 2 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ планирует собираться каждый месяц в 2021 году, чтобы следить за ситуацией и принимать решения о дальнейшем повышении добычи в зависимости от ситуации на рынке.

Цена на нефть марки Brent достигла максимума 49,06 доллара за баррель, а затем опустилась до 46,8 доллара 2 декабря на информации о том, что страны ОПЕК+ не могут прийти к соглашению. После появления слухов о том, что члены ОПЕК+ все же пришли к соглашению, цена на нефть поднялась до 48,7 доллара.

Когда же появилась информация о том, что ОПЕК+ все же увеличит добычу с 1 января, цена резко снизилась до 47,8 доллара, но затем на рынке вновь возобладал позитив. Утром 4 декабря цены достигли очередного максимума с марта 2020 в 49,76 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рынок нефти положительно расценил сам факт договоренности стран ОПЕК+ и их приверженность сделке, а также условия повышения добычи. В ОПЕК+ решили пересматривать каждый месяц условия и, если и повышать добычу, то не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки на очередной месяц.

Противоречивые сообщения о ситуации в ОПЕК+ в эти дни заставили участников рынка понервничать. Есть ли потенциал для дальнейшего роста нефти, пока сказать сложно, отметили эксперты. С одной стороны, рост заболеваемости коронавирусом продолжается. С другой стороны, некоторые страны уже начинают вакцинацию.

Цены на нефть, судя по всему, реализовали свой потенциал роста, хотя не исключен еще небольшой импульс вверх до примерно 50,5 доллара. Далее участники рынка будут ожидать новых драйверов роста. В ближайшие дни нефть, вероятно, останется в диапазоне 48-50 долларов.

Курс рубля

Рубль преодолел отметку 75 и укрепился утром 4 декабря до диапазона 74,2–74,3 рубля за доллар. Причиной укрепления рубля стали позитивные новости от сделки ОПЕК+, а также снижение курса доллара на мировом рынке по отношению к основным мировым валютам — в первую очередь, евро — и валютам развивающихся рынков.

«Укрепление рубля продолжается сегодня уже пятый день, то есть всю неделю с понедельника», — подчеркнули эксперты.

Ослабление доллара на мировом рынке связано с заявлением главы ФРС США о необходимости продолжать стимулирование экономики путем выкупа активов, так как устойчивого экономического роста пока не наблюдается. Кроме того, в Конгрессе США вновь обсуждают очередной пакет помощи экономике в объеме около 900 млрд долларов.

В ближайшие дни рубль может еще несколько укрепиться в диапазон 73,7-74, но в целом потенциал укрепления ограничен.

Минфин РФ, исходя из бюджетных потребностей, объявил о продажах валюты на сумму 50,8 млрд рублей из ФНБ с 7 декабря по 14 января (примерно 2,2 млрд р в день). Это меньше, чем в предыдущие месяцы. Сильно укрепившийся рубль, возможно, вызовет интерес к покупке валюты у тех участников рынка, кому необходимо оплачивать импортные контракты и выплачивать валютные долги, заключили аналитики.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, сколько будет стоить доллар до конца декабря.