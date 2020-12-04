Мощный взрыв прогремел на одном из нефтеперерабатывающих заводов ЮАР

Дурбан, 4 декабря. Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в южноафриканском городе Дурбан. Инцидент произошел утром, примерно в 7:00, сообщает News24.

Шесть человек пострадали от продуктов горения и уже госпитализированы. Еще один был ранен после удара неопознанным предметом в бедро. Причина взрыва пока неизвестна.

Сообщалось о перекидывании пламени на расположенный напротив дом, к 9:00 оба пожара были устранены.

«Команда экстренного реагирования и аварийные службы были немедленно мобилизованы для локализации возгорания. Причина пожара в настоящее время устанавливается», — сообщает издание.

Предыдущий взрыв случился на заводе в 2008 году, после чего тот был закрыт на четыре месяца. Тогда причиной инцидента стал удар молнии.

Напомним, что 4 августа на одном из складов в порту Бейрута взорвалось более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила половину города. Без крова остались почти 300 тысяч бейрутцев, погибло более 170 человек, еще около четырех тысяч пострадали. По факту ЧП в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан. На фоне трагедии в Ливане вспыхнули протесты, правительство ушло в отставку.

Используя данные, находящиеся в открытом доступе, эксперты смогли составить достаточно точную карту разрушений. Для воссоздания всех обстоятельств взрыва были использованы тысячи фотографий и видеозаписей из социальных сетей. Практически идеальная шарообразная форма взрыва указывает на то, что детонация произошла в одной точке помещения, в котором хранилась конфискованная аммиачная селитра.