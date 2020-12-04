США не смогут противостоять российским стратегическим вооружениям следующие 10 лет

Вашингтон, 3 декабря. Конгресс США поручил Пентагону в течение месяца создать промежуточный межконтинентальный противоракетный перехватчик — оружие, которое не входит в нынешние планы по противодействию угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает Defense News.

Программа должна нивелировать большинство текущих и среднесрочных угроз со стороны «стран – изгоев», говорится в тексте законопроекта. Отказавшись от модернизации существующих наземных перехватчиков, Пентагон намерен разработать следующее поколение этих вооружений к 2030-м годам.

Сенатский комитет по вооруженным силам уже собирается ограничить финансирование проекта наполовину. Подобное положение дел продлится до тех пор, пока министр обороны не предоставит подробный отчет о стратегии разработки многоуровневой архитектуры национальной противоракетной обороны вместе с материалами бюджетного обоснования.

Директору разведывательного управления военного ведомства поручено не позднее 28 февраля 2021 года предоставить специальный доклад комитету по обороне. В документе должна быть изложена оценка того, как «близкие зарубежные страны и страны – изгои» отреагируют на развертывание новых систем ПРО.

Формально в список «стран – изгоев» включены Иран и КНДР, однако характер намеченных американских вооружений и поставленные перед ними задачи указывают на подготовку к борьбе с совершенно другими потенциальными противниками – Россией и Китаем. Стремительно развивающиеся в последние годы стратегические системы именно этих стран представляют реальную угрозу территории Соединенных Штатов.

Ранее в США испытали систему подвеса для гиперзвуковой ракеты на бомбардировщике B-1B.