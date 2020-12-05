Елена Панина: Повышение статуса русского языка в Молдавии должно стать необратимым

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проекты законов о повышении статуса русского языка в республике, отмене запрета на вещание российских телеканалов и укреплении статуса Гагаузской автономии. За них проголосовали сторонники действующего президента страны Игоря Додона, против — сторонники избранного президента Майи Санду, которые во время рассмотрения инициатив пытались заблокировать парламентскую трибуну и устраивали потасовки.

Одобренные законопроекты, которые еще должен подписать председатель парламента и санкционировать президент, соответствуют духу конструктивных исторических связей между Россией и Молдавией, что многие века поддерживаются на государственном, церковном и общественном уровнях.

Безусловно, повышение статуса русского языка в республике — в интересах молдавского социума. Это позволит гражданам страны расширять свой кругозор, используя многочисленную литературу на русском языке, эффективнее налаживать деловые контакты с партнерами в России, укреплять молдавско-российские отношения и межэтнический мир в самой республике.

Особо подчеркнем значимость предложений о статусе Гагаузской автономии. Это будет способствовать осуществлению в Молдавии сценария федерализации, что крайне важно с точки зрения приднестровского урегулирования.

Предложенная Гагаузской автономии модель может стать базовой в политическом диалоге с Тирасполем. Последовательная политика Кишинева в этом направлении, при нахождении консенсуса с руководством Приднестровья и консультациях с Москвой, исключит вероятность повторения военного конфликта 1992 года. Федеративная Молдавия обретет прочный и стабильный мир.

Главное здесь — сделать решения молдавского парламента о статусах русского языка и Гагаузской автономии необратимыми, чтобы никто не мог их изменить, руководствуясь политической конъюнктурой. А такая вероятность, к сожалению, присутствует. Если в следующем году состоятся досрочные выборы парламента, на которых победят политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, они тут же все переиграют обратно.

Повышение статуса русского языка и обозначение федеративного устройства Молдавии нуждаются в конституционном закреплении, что можно сделать путем внесения изменений в основной закон страны.