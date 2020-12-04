Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Почему избранный президент Молдавии требует распустить парламент

Почему новый президент Молдавии организовывает митинг против своего правительства

До вступления Майи Санду в должность президента Молдавии остается пара недель. Рассмотрение Конституционным судом результатов выборов главы государства назначено на 10 декабря, но Санду непоколебимо уверена в своей победе и уже примеряется к президентскому креслу. За прошедший месяц она успела сделать ряд заявлений, которые вызвали немалый общественный резонанс. В частности, в интервью украинскому изданию политик подчеркнула необходимость «вывода российских войск» из Приднестровья. «Мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского вопроса, по ее мнению, не был эффективным. Что госпожа Санду вкладывает в понятие «жесткий подход», она не уточнила, но на вопрос о возможности военного решения конфликта ответила, что «верит в геополитическую возможность для воссоединения Республики Молдова».

Между тем, в бывшей советской республике вновь разыгрались нешуточные страсти. Вчера парламент Молдавии принял ряд инициатив, которые вызвали негативную реакцию сторонников Майи Санду, а также критику Вашингтона. У стен парламента была организована акция протеста, а депутаты от Партии действия и солидарности (PAS) заблокировали трибуну и старательно мешали проведению заседания.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, почему принятые парламентом Республики Молдова законопроекты и поправки могут спровоцировать волну протестов.

Дружба молдавского политика и американского посла

Буквально через неделю после победы Майи Санду на выборах президента Молдавии стало известно о том, что в министерстве обороны республики получит должность советник из Соединенных Штатов Америки. Молдавского «советника-эксперта» американцы назначили по всем канонам толерантности — им стала женщина афроамериканского происхождения Карен Бонаби. Чем она конкретно будет заниматься пока не уточняется, ее будущая деятельность описана лишь расплывчатыми формулировками вроде «оказания помощи министру обороны Молдовы в плане развития и реформирования молдавской армии». Сама же госпожа Бонаби пояснила, что работать собирается над «углублением американо-молдавского сотрудничества». Примечательно, что министру обороны Молдавии Виктору Гайчуку ее представил лично посол США Дерек Хоган.

Посол США Дерек Хоган (крайний слева) представляет министру обороны Республики Молдова Виктору Гайчуку нового советника Карен Бонаби (крайняя справа).

Дерек Хоган – хоть и гражданин другого государства, теперь играет в молдавской политике далеко не последнюю роль. В кабинете американского посла Майя Санду довольно частый гость — местные СМИ как-то даже узрели в их отношениях романтические нотки. Впрочем личная жизнь госпожи Санду — тайна за семью печатями, а вот то, что она регулярно консультировалась с Дереком Хоганом по политическим вопросам — ни для кого не секрет.

Дружба (а точнее, взаимовыгодное сотрудничество) бывшего офицера военной разведки США и молдавского политика с дипломом Гарварда и опытом работы в должности исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне началась в 2018 году. Тогда Санду обвинили в незаконном финансировании партии через НПО «Открытый диалог», и будущий посол сумел остановить «травлю» политика. Кампания в отношении организации была прекращена, а в 2019 году Санду стала премьер-министром Молдавии — правда, всего на несколько месяцев. Разумеется, вмешательство в президентские выборы 2020 года Хоган отрицает.

«Мы готовы сотрудничать с любым победителем. Но, конечно, наши приоритеты не изменились, — cказал он накануне первого тура голосования, отметив при этом необходимость "укрепить демократические институты" Молдавии. — Мы хотим, чтобы Молдова приняла все меры для защиты своей независимости».

«Независимость» республики американские специалисты видят предельно просто — в снижении влияния пророссийских сил на политической арене страны и в выводе российских миротворцев из Приднестровья, которое, по словам Йенса Столтенберга, давно уже стало «окрестностями НАТО».

«Прискорбный шаг, позор на международном уровне»

Фактически американское посольство в Кишиневе представляет собой военно-политическую базу с внушительным штатом сотрудников, большим количеством департаментов и обширной территорией. На вчерашнем заседании парламента по инициативе ПРСМ было принято решение об отказе в передаче более пяти гектар земли в центре Кишинева под строительство нового здания дипмиссии США. В советские годы Республиканский стадион вмещал около 22 тысяч зрителей. На нем проводились матчи с участием сборных футбольных команд СССР, Германии, Италии. В 2007 было принято решение о его сносе и возведении на его месте главной спортивной арены страны. Однако средств на реализацию столь масштабного проекта в независимой Молдавии так и не нашлось.

Решение о продаже территории американцам, принятое правительством Павла Филипа, вызвало недовольство общественности и было заблокировано Игорем Додоном еще в 2018 году. В интернете кишиневцы собрали десятки тысяч подписей под петициями против передачи молдавской земли США.

Тем не менее, в октябре 2018 года парламент сохранил ранее принятое решение о передачи участка и глава государства должен был промульгировать закон согласно 93 статье Конституции. Вчерашнее решение парламента об аннулировании договоренностей о возврате участка молдавской столицы в собственность государства Павел Филип назвал «бездумной акцией», которая «снижает доверие стратегических партнеров» к Республике Молдова.

«Прискорбный шаг, позор на международном уровне, удар по стране, потому что страна должна быть последовательной во внешней политике и международных отношениях», — отметил он.

Разумеется, последовала и резкая реакция со стороны Вашингтона — посольство США в Кишиневе распространило заявление, в котором отмечалось, что США более десяти лет «добросовестно вели переговоры» о приобретении этого участка и готовы инвестировать в него 250 миллионов долларов, а Молдова нарушает «международное право».

«Мы призываем молдавские власти переосмыслить этот шаг и выполнить обязательства соглашения», — отмечалось в заявлении.

«Попытка узурпация власти»

Кроме отказа передать молдавскую землю в руки американских агентов влияния, на заседании парламента был утвержден резонансный законопроект, направленный на ограничение полномочий избранного президента. В частности, в связи с наличием у Майи Санду румынского гражданства, которым она гордится и в котором «не видит проблемы», депутаты приняли решение перевести Службу информации и безопасности (СИБ) в свое подчинение. Проект был принят сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте, что вызвало резкую критику со стороны правых партий и самой Санду. Инициативу о выводе служб безопасности из-под юрисдикции гражданина другого государства, действующего по указке США, она назвала «попыткой узурпации власти».

Парламент также принял ряд важных решений, которых молдаване ждали уже несколько лет. В частности, вводятся поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов и снижение контента на молдавском языке с 80% до 60%. По сути, они предполагают возврат в информационное поле страны российских телевизионных программ и радиопередач. Согласно закону о борьбе с иностранной пропагандой, принятому в декабре 2017 года, в Молдавии попали под запрет новостные и аналитические программы из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В то же время Госдепартамент США объявил конкурс на проведение в республике «программы поддержки независимых СМИ», а в марте 2018 года была запущена программа Госдепа, задача которой состояла в «восстановлении доверия к европейскому пути Молдавии».

Ряд новостных ресурсов страны и вовсе напрямую спонсируется извне — например, НПО Moldova Foundation с гордостью рассказывает о том, как совместно с американским фондом NED оказывает поддержку порталу Moldova.org.

Почему новый президент Молдавии организовывает митинг против своего правительства

Парламент Молдавии вчера также одобрил в первом чтении новую версию закона «О функционировании языков», который Конституционный суд 4 июня 2018 года признал устаревшим. В случае его принятия за русским языком будет закреплен статус языка межнационального общения, а государственные органы будут вынуждены предоставлять гражданам информацию в том числе на нем. Переводить на русский придется и инструкции к лекарствам.

Впрочем, избранный президент соблюдение прав русскоязычного населения считает попыткой «расколоть общество». Пока радуются более миллиона жителей Молдавии, которые говорят преимущественно на русском языке, Майя Санду готовит новые акции протеста. Проконсультировавшись с западными «стратегическими партнерами», она уже анонсировала на 6 декабря массовую демонстрацию на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента, а также заявила о планах оспорить его решения в Конституционном суде. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, ухудшающуюся с каждым днем, подобный призыв — не просто попытка дестабилизации политической обстановки, а настоящее преступление против своего народа.

Новости партнеров