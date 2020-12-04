Почему новый президент Молдавии организовывает митинг против своего правительства

До вступления Майи Санду в должность президента Молдавии остается пара недель. Рассмотрение Конституционным судом результатов выборов главы государства назначено на 10 декабря, но Санду непоколебимо уверена в своей победе и уже примеряется к президентскому креслу. За прошедший месяц она успела сделать ряд заявлений, которые вызвали немалый общественный резонанс. В частности, в интервью украинскому изданию политик подчеркнула необходимость «вывода российских войск» из Приднестровья. «Мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского вопроса, по ее мнению, не был эффективным. Что госпожа Санду вкладывает в понятие «жесткий подход», она не уточнила, но на вопрос о возможности военного решения конфликта ответила, что «верит в геополитическую возможность для воссоединения Республики Молдова».

Между тем, в бывшей советской республике вновь разыгрались нешуточные страсти. Вчера парламент Молдавии принял ряд инициатив, которые вызвали негативную реакцию сторонников Майи Санду, а также критику Вашингтона. У стен парламента была организована акция протеста, а депутаты от Партии действия и солидарности (PAS) заблокировали трибуну и старательно мешали проведению заседания.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, почему принятые парламентом Республики Молдова законопроекты и поправки могут спровоцировать волну протестов.

Дружба молдавского политика и американского посла

Буквально через неделю после победы Майи Санду на выборах президента Молдавии стало известно о том, что в министерстве обороны республики получит должность советник из Соединенных Штатов Америки. Молдавского «советника-эксперта» американцы назначили по всем канонам толерантности — им стала женщина афроамериканского происхождения Карен Бонаби. Чем она конкретно будет заниматься пока не уточняется, ее будущая деятельность описана лишь расплывчатыми формулировками вроде «оказания помощи министру обороны Молдовы в плане развития и реформирования молдавской армии». Сама же госпожа Бонаби пояснила, что работать собирается над «углублением американо-молдавского сотрудничества». Примечательно, что министру обороны Молдавии Виктору Гайчуку ее представил лично посол США Дерек Хоган.

Дерек Хоган – хоть и гражданин другого государства, теперь играет в молдавской политике далеко не последнюю роль. В кабинете американского посла Майя Санду довольно частый гость — местные СМИ как-то даже узрели в их отношениях романтические нотки. Впрочем личная жизнь госпожи Санду — тайна за семью печатями, а вот то, что она регулярно консультировалась с Дереком Хоганом по политическим вопросам — ни для кого не секрет.

.@USembMoldova: 18/06 Посол Хоган провел свою первую официальную встречу с Премьер-министром #Молдова Санду. Посол приветствовал возможность для США тесно сотрудничать с новым правительством с целью продвижения общих приоритетов. pic.twitter.com/8srNrbMlWS — США по-русски (@USApoRusski) June 20, 2019

Дружба (а точнее, взаимовыгодное сотрудничество) бывшего офицера военной разведки США и молдавского политика с дипломом Гарварда и опытом работы в должности исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне началась в 2018 году. Тогда Санду обвинили в незаконном финансировании партии через НПО «Открытый диалог», и будущий посол сумел остановить «травлю» политика. Кампания в отношении организации была прекращена, а в 2019 году Санду стала премьер-министром Молдавии — правда, всего на несколько месяцев. Разумеется, вмешательство в президентские выборы 2020 года Хоган отрицает.

«Мы готовы сотрудничать с любым победителем. Но, конечно, наши приоритеты не изменились, — cказал он накануне первого тура голосования, отметив при этом необходимость "укрепить демократические институты" Молдавии. — Мы хотим, чтобы Молдова приняла все меры для защиты своей независимости».

«Независимость» республики американские специалисты видят предельно просто — в снижении влияния пророссийских сил на политической арене страны и в выводе российских миротворцев из Приднестровья, которое, по словам Йенса Столтенберга, давно уже стало «окрестностями НАТО».

«Прискорбный шаг, позор на международном уровне»

Фактически американское посольство в Кишиневе представляет собой военно-политическую базу с внушительным штатом сотрудников, большим количеством департаментов и обширной территорией. На вчерашнем заседании парламента по инициативе ПРСМ было принято решение об отказе в передаче более пяти гектар земли в центре Кишинева под строительство нового здания дипмиссии США. В советские годы Республиканский стадион вмещал около 22 тысяч зрителей. На нем проводились матчи с участием сборных футбольных команд СССР, Германии, Италии. В 2007 было принято решение о его сносе и возведении на его месте главной спортивной арены страны. Однако средств на реализацию столь масштабного проекта в независимой Молдавии так и не нашлось.

Решение о продаже территории американцам, принятое правительством Павла Филипа, вызвало недовольство общественности и было заблокировано Игорем Додоном еще в 2018 году. В интернете кишиневцы собрали десятки тысяч подписей под петициями против передачи молдавской земли США.

Тем не менее, в октябре 2018 года парламент сохранил ранее принятое решение о передачи участка и глава государства должен был промульгировать закон согласно 93 статье Конституции. Вчерашнее решение парламента об аннулировании договоренностей о возврате участка молдавской столицы в собственность государства Павел Филип назвал «бездумной акцией», которая «снижает доверие стратегических партнеров» к Республике Молдова.

«Прискорбный шаг, позор на международном уровне, удар по стране, потому что страна должна быть последовательной во внешней политике и международных отношениях», — отметил он.

Разумеется, последовала и резкая реакция со стороны Вашингтона — посольство США в Кишиневе распространило заявление, в котором отмечалось, что США более десяти лет «добросовестно вели переговоры» о приобретении этого участка и готовы инвестировать в него 250 миллионов долларов, а Молдова нарушает «международное право».

«Мы призываем молдавские власти переосмыслить этот шаг и выполнить обязательства соглашения», — отмечалось в заявлении.

«Попытка узурпация власти»

Кроме отказа передать молдавскую землю в руки американских агентов влияния, на заседании парламента был утвержден резонансный законопроект, направленный на ограничение полномочий избранного президента. В частности, в связи с наличием у Майи Санду румынского гражданства, которым она гордится и в котором «не видит проблемы», депутаты приняли решение перевести Службу информации и безопасности (СИБ) в свое подчинение. Проект был принят сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте, что вызвало резкую критику со стороны правых партий и самой Санду. Инициативу о выводе служб безопасности из-под юрисдикции гражданина другого государства, действующего по указке США, она назвала «попыткой узурпации власти».

Парламент также принял ряд важных решений, которых молдаване ждали уже несколько лет. В частности, вводятся поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов и снижение контента на молдавском языке с 80% до 60%. По сути, они предполагают возврат в информационное поле страны российских телевизионных программ и радиопередач. Согласно закону о борьбе с иностранной пропагандой, принятому в декабре 2017 года, в Молдавии попали под запрет новостные и аналитические программы из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В то же время Госдепартамент США объявил конкурс на проведение в республике «программы поддержки независимых СМИ», а в марте 2018 года была запущена программа Госдепа, задача которой состояла в «восстановлении доверия к европейскому пути Молдавии».

Ряд новостных ресурсов страны и вовсе напрямую спонсируется извне — например, НПО Moldova Foundation с гордостью рассказывает о том, как совместно с американским фондом NED оказывает поддержку порталу Moldova.org.

Парламент Молдавии вчера также одобрил в первом чтении новую версию закона «О функционировании языков», который Конституционный суд 4 июня 2018 года признал устаревшим. В случае его принятия за русским языком будет закреплен статус языка межнационального общения, а государственные органы будут вынуждены предоставлять гражданам информацию в том числе на нем. Переводить на русский придется и инструкции к лекарствам.

Впрочем, избранный президент соблюдение прав русскоязычного населения считает попыткой «расколоть общество». Пока радуются более миллиона жителей Молдавии, которые говорят преимущественно на русском языке, Майя Санду готовит новые акции протеста. Проконсультировавшись с западными «стратегическими партнерами», она уже анонсировала на 6 декабря массовую демонстрацию на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента, а также заявила о планах оспорить его решения в Конституционном суде. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, ухудшающуюся с каждым днем, подобный призыв — не просто попытка дестабилизации политической обстановки, а настоящее преступление против своего народа.