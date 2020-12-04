Депутат Госдумы встретит Новый год в костюме персонажа из «Гарри Поттера»

Москва, 4 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова любит теплые и уютные подарки, а новогоднюю ночь планирует провести дома вместе с семьей. Об этом законодатель рассказала корреспонденту ФАН.

«Пока я думаю и выбираю новогодние подарки. Мне дарят совершенно разные вещи. Все подарки храню у себя в кабинете, как в музее! Они напоминают мне о приятных встречах, событиях, людях», — пояснила она.

Как призналась парламентарий, сама она любит получать в дар и дарить новогодние подарки для дома и семьи — чтобы было «в буквальном смысле тепло и уютно». Например, свои детям Тутова уже заказала одеяло.

«Традиционно Новый год я стараюсь проводить дома вместе с моими родными и близкими. В этом году приедут все дети. На улице мы нарядим елку и будем в костюмах персонажей из «Гарри Поттера», — поделилась депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала ФАН о своем единственном новогоднем желании: оно заключается в окончании пандемии и избавлении от коронавируса.

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Ранее ФАН собрал лучшие рекомендации психологов, коучей и других экспертов, чтобы убедиться — следующий год точно окажется лучше предыдущего.