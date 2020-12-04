В Госдуме объяснили плохое отношение к чиновникам в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему обидно видеть результаты опроса россиян о работе чиновников — 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо. Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил ФАН, почему россияне негативно относятся к работе госслужащих.

Результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) показали, что 77% россиян считают, что сегодня в России много чиновников. Песков отметил, что есть недобросовестные чиновники, но в большинстве госслужащие работают много, честно и на благо страны.

«Конечно, как говорится, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве — люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции», — заявил представитель Кремля.

По мнению депутата Федорова, причина недовольства россиян работой чиновников кроется в истории России. Граждан страны не устраивает работа государства последние 30 лет.

«Я думаю, что в целом россиян не устраивает работа государства, которая сложилась после 1991 года. Особенно работа государства в 90-е годы. Эту негативную оценку они переносят не только на государственную организации в целом, но и на конкретных ее представителей в лице чиновников», — заявил парламентарий.

Федоров напомнил, что экономические возможности России в десять раз меньше, чем были 30 лет назад: было 14% мирового ВВП, сейчас меньше 1,5%. Депутат призвал искать причины этого. Он подчеркнул, что эти причины пытается решить национальный лидер Владимир Путин, например, референдумом. Необходимо сосредоточиться на реализации внутренних задач, которые ставятся населением России, уверен Федоров.

«Эту задачу еще надо выполнить, она еще не решена, она только обозначается и обозначается способ ее решения. Если у нас будет рост процветание, то и чиновников будут любить», — подчеркнул собеседник ФАН.

Что касается количества госслужащих, то, по мнению депутата, это технический вопрос. Парламентарий объяснил, что число чиновников исходит из того параметра государственной системы, которая есть. Это вопрос не выбора людей, а того формата государственного строительства, который существует и который меняется, подытожил эксперт.