Любимый питомец Елизаветы II скончался сегодня утром

Предпоследняя собака британской королевы Елизаветы II скончалась сегодня, 4 декабря, о чем сообщает Sky News.

Умерший пес по кличке Вулкан являлся представителем породы дорги – королевского гибрида корги и таксы.

Ранее пожилой монарх сменила место празднования Рождества впервые за 33 года.

Королева и ее муж герцог Эдинбургский Филипп будут встречать праздник в Виндзорском замке, о чем говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.

Начиная с 1987 года Елизавета II отмечает Рождество в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Таким образом королева, следуя рекомендациям специалистов, впервые за 33 года сменит привычную праздничную обстановку на Виндзор, где она находится с герцогом со 2 ноября с момента возобновления строгих ограничений в Соединенном королевстве.

Некоторое время назад ФАН сообщал о том, что британская полиция задержала 37-летнего Адамо Канто, который подозревается в серии эпизодов хищений различных предметов в Букингемском дворце. Как сообщает BBC, королевский служащий нанес ущерб свыше 100 тысяч фунтов стерлингов, однако сам он обогатился на значительно меньшую сумму, так как продавал предметы на eBay по заниженной цене.

Как признался сам вор, он вынес из резиденции Елизаветы II снимки королевского приема Дональда Трампа, фотографии с личными подписями принцев Уильяма и Гарри, медаль Королевского Викторианского ордена и многие другие ценные предметы.

Свою преступную деятельность Канто начал в конце прошлого года. В связи с эпидемией его должностные обязанности были изменены, и он стал вхож в помещения, к которым до этого доступа не имел.