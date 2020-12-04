Очевидцы зафиксировали машины вооруженных боевиков в Триполи

Триполи, 4 декабря. Боевики активизировались на территории западной столицы Ливии, подконтрольной Правительству национального согласия.

Новостной Twitter-аккаунт заявил, что более десяти автомобилей проехали мимо гостиницы Al-Kabir в направлении фонтана Al Gazelle Statue. Источник отмечает, что в машинах находились вооруженные джихадисты.

Напомним, в четверг, 3 декабря 2020 года, очевидцы зафиксировали звуки выстрелов в нескольких районах Триполи. Местные жители считают, что стрельбу устроили незаконные вооруженные формирования, интегрированные в силовой блок триполитанских «властей».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция продолжает нарушать оружейное эмбарго Совета Безопасности и женевское соглашение, перебрасывая в Ливию военную технику, а также иностранных наемников. Джихадисты, став частью ПНС, конкурируют за территории и устраивают вооруженные столкновения.