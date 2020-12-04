Оренбург, 4 декабря. Стало известно имя первого финалиста чемпионата России по боксу среди мужчин. В весовой категории 49 кг в финал турнира вышел Эдмонд Худоян из Златоуста Челябинской области, передает корреспондент ФАН, посетивший соревнования.

Раздельным решением судей Худоян одержал верх над Игорем Царегородцевым из Татарстана.

По словам Эдмонда, бой для него прошел очень сложно, так как его соперник прекрасно знает его манеру ведения боя.

«Мы с Игорем встречались на последнем турнире в Ижевске. Я у него выиграл. После этого мы вместе провели сборы и постоянно боксировали, — рассказал ФАН первый финалист. — Очень тяжело с ним вести бой, надо постоянно что-то придумывать. Но в целом бой сложился хорошо для меня, несмотря на то, что Игорь пытался навязать мне свою тактику ведения боя».

Игорь Царегородцев стал первым бронзовым призером чемпионата России по боксу. Ему вручили медаль и денежный сертификат.

Чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в Оренбурге 28 ноября. В этом году в турнире участвует рекордное число боксеров — 309 человек. Они представляют большинство регионов России. В полуфинал чемпионата вышло 40 спортсменов. Финал турнира пройдет 5 декабря. Победители войдут в Олимпийскую сборную России.