Красивая, четкая, правильная речь — основа уверенного общения и гармоничного развития личности. Но часто бывает так, что ребенок теряет один или несколько звуков. Одним из самых распространенных дефектов речи в детстве — отсутствие звуков «л» и «ль».

Почему возникает это нарушение? В каком возрасте на него нужно обратить пристальное внимание? И как его исправить? Эти вопросы корреспондент ФАН задал логопеду-дефектологу, педагогу по технике речи Анне Французовой.

Когда нужна постановка звука «л»

Нарушение звукопроизношения при отсутствии каких-либо дефектов со слухом и проблем речевого аппарата называют дислалией. Это диагноз, который может поставить логопед ребенку, не произносящему одну или несколько фонем. Часто его впервые слышат родители, которые проходят с малышом медосмотр в четыре или пять лет, а нередко и при подготовке к школе.

Дислалия — термин общий, а в профессиональной среде ее принято подразделять на формы. Если логопед замечает неправильное произношение или полное выпадение из речи звука «л», он констатирует развитие ламбдацизма. Этим узкоспециализированным термином характеризуют отсутствие как мягкой, так и твердой фонем.

«Обращать внимание на произносительную сторону речи ребенка нужно уже в три года, — комментирует логопед-дефектолог, педагог по технике речи Анна Французова. — Если вы замечаете, что в этом возрасте некоторых звуков нет, но просите ребенка повторить то или иное слово и под вашим контролем произнести его получается — высока вероятность, что в ближайшее время все станет на свои места. Обычно с буквой «л» сначала встают мягкие звуки: «ля», «лё», «ле». Твердые появляются значительно позже. Нередко ребенок в 3,5 года легко говорит «ляля», но слово «лыжи» ему произнести трудно».

Специалист отмечает, что часто букву «л» дети просто выбрасывают и стараются вовсе не произносить слов, в которых она есть. Или идут на другие «хитрости», заменяя сложный звук на более простые для них. По мнению малышей, нет ничего страшного, если подменить непроизносимую согласную удобной «в» и получить слово «вук» вместо «лук». Или заменить ее на «д» — в результате кроха будет произносить не «ложка», а «дожка». Еще чаще дети «йотируют» звуки, то есть меняют сложную для них букву на не требующий усилий звук «й» и произносят умилительные словечки «йампа», «йапа», «йадошка».

Но умиляться произношению крохи стоит максимум до четырех лет. Если до этого возраста верные фонемы так и не появились, нужно разбираться в причинах происходящего.

Почему теряются звуки «л» и «ль»

Причин, приводящих к нарушению произношения, может быть несколько.

Неправильное дыхание в процессе речи . Звук «л» твердый, он произносится на усиленном выдохе. Для его верного звучания нужна прямая воздушная струя, которая может быть сформирована только при абдоминальном дыхании. При этом типе дыхания задействуются мышцы живота и диафрагма. Вдохи получаются глубокими, а выдохи — достаточно мощными. Малыши в процессе речи могут менять технику дыхания и вместо абдоминального переходить на грудное. А в этом случае у ребенка априори не может быть сильного выдоха, так как грудное дыхание слишком поверхностное. При этом кроха может легко справляться с мягким произношением «лё» или «ля», для которых сильный выдох не нужен. Но будет испытывать сложности с произнесением твердых фонем.

. Звук «л» твердый, он произносится на усиленном выдохе. Для его верного звучания нужна прямая воздушная струя, которая может быть сформирована только при абдоминальном дыхании. При этом типе дыхания задействуются мышцы живота и диафрагма. Вдохи получаются глубокими, а выдохи — достаточно мощными. Малыши в процессе речи могут менять технику дыхания и вместо абдоминального переходить на грудное. А в этом случае у ребенка априори не может быть сильного выдоха, так как грудное дыхание слишком поверхностное. При этом кроха может легко справляться с мягким произношением «лё» или «ля», для которых сильный выдох не нужен. Но будет испытывать сложности с произнесением твердых фонем. Нарушения речевого слуха . Бывает так, что малыш просто не «дослышивает» звук, не понимает его, не воспринимает правильно. И в результате не может правильно повторять.

. Бывает так, что малыш просто не «дослышивает» звук, не понимает его, не воспринимает правильно. И в результате не может правильно повторять. Недоразвитие артикуляционного аппарата . Самой частой проблемой у малышей является слабость мышц, которые участвуют в произношении. В этом незаметном для человека процессе задействуется целый комплекс мускулатуры: мимической, мышцы языка. А если их развитие недостаточное или наблюдается их слабость, отсутствует необходимый тонус — это отражается и на работе речевого аппарата.

. Самой частой проблемой у малышей является слабость мышц, которые участвуют в произношении. В этом незаметном для человека процессе задействуется целый комплекс мускулатуры: мимической, мышцы языка. А если их развитие недостаточное или наблюдается их слабость, отсутствует необходимый тонус — это отражается и на работе речевого аппарата. Особенности строения подъязычной связки. Еще ее называют «уздечкой», а педиатр или стоматолог могут обращать внимание родителей на то, что она короткая или развита неправильно. Этот дефект тоже может влиять на качество произношения. Ведь для того, чтобы сказать четко звук «л», нужно высоко поднять язычок и острым кончиком упереть его в основание передних зубов. Если «уздечка» слишком короткая, ребенок физически не может совершить это действие. И его техника речи, безусловно, страдает.

К сожалению, самостоятельно родители не могут определить причину нарушения произношения у малыша. Развитию дефекта может способствовать одна из проблем, а может — их комплекс. Поэтому важно вовремя обратиться с ребенком к логопеду, который поможет выяснить причину проблемы и порекомендует тактику коррекции.

«Многие родители могут даже не обращать внимания на отсутствие буквы «л» в речи ребенка, так как дети умело замещают ее другими звуками, — отмечает логопед Анна Французова. — Поэтому во взрослом возрасте это нарушение встречается довольно часто. Но если вы заметили дефект — расстраиваться не стоит. С этим звуком несложно работать — автоматизировать его намного легче, чем, например, звук «р». А избавиться от дефекта можно и в детском возрасте, и во взрослом».

Постановка мягкого и твердого звука «л»

Специалист проводит постановку звука в несколько этапов, выделяя среди них:

подготовительный;

коррекционный;

финальный закрепительный.

Перескакивать с одного этапа на другой нельзя, так как результат не будет должным. Родителям следует выполнять рекомендации логопеда-дефектолога, при необходимости заниматься с ребенком дома. Тогда и эффект работы будет заметен значительно быстрее.

Подготовка

Прежде чем приступать к упражнениям, подопечному нужно продемонстрировать, как же правильно следует произносить трудную фонему. Покажите ребенку, как вы это делаете: отчетливо произнесите несколько слов. Попросите его следить за движениями ваших губ и языка. Приоткройте рот, чтобы малышу было понятно, куда направляется язык при произношении. После этого попросите ребенка тоже произнести эту букву, а затем найти ее в разных словах. Произносите их и просите указать, в какой части слова «спрятана» нужная фонема.

Логопедическое занятие со звуком «л» начинают с гимнастики, которая помогает развитию артикуляционного аппарата, укрепляет мышцы языка и мимическую мускулатуру. Специалист может порекомендовать упражнения, которые следует показать ребенку и разъяснить технику их выполнения.

Гамак . Кончик язычка нужно упереть в бугорки сразу за передними зубками. Сам язычок следует выгнуть вниз, чтобы он стал похожим на гамак. В этом положении язык удерживают несколько секунд.

. Кончик язычка нужно упереть в бугорки сразу за передними зубками. Сам язычок следует выгнуть вниз, чтобы он стал похожим на гамак. В этом положении язык удерживают несколько секунд. Лошадка . Простое упражнение, нравится детям. Попросите ребенка «поцокать» язычком — широкой «лопаткой» прикасаться к небу, издавая цокающий звук, как будто скачет лошадка. Рот при этом должен оставаться приоткрытым, а нижняя челюсть — неподвижной.

. Простое упражнение, нравится детям. Попросите ребенка «поцокать» язычком — широкой «лопаткой» прикасаться к небу, издавая цокающий звук, как будто скачет лошадка. Рот при этом должен оставаться приоткрытым, а нижняя челюсть — неподвижной. Качели . Пусть малыш приоткроет ротик и широко улыбнется. А затем крепко прижмет кончик напряженного языка к задней стороне сначала верхних зубов, после чего — нижних. Это движение нужно повторить до 10 раз.

. Пусть малыш приоткроет ротик и широко улыбнется. А затем крепко прижмет кончик напряженного языка к задней стороне сначала верхних зубов, после чего — нижних. Это движение нужно повторить до 10 раз. Грибочек. Это упражнение противоположно «гамаку»: спинку языка нужно выгнуть вверх и задержаться на 5-10 счетов. При этом подъязычная уздечка окажется натянутой.

Комплекс упражнений можно менять, добавляя в него движения для общего укрепления и развития артикуляционного аппарата. Полезно сворачивать язычок в трубочку, «перекатывать» его во рту, касаясь то одной, то другой щеки. Укрепляет мышцы импровизированная чистка зубов языком с закрытым или приоткрытым ротиком.

Важно выполнять эти упражнения ежедневно в течение двух недель. Обычно логопед отводит подготовительный этап на «домашнюю работу», поручая его родителям. От дисциплины и ответственности взрослых зависит результат коррекции речи ребенка, поэтому забывать об упражнениях или не воспринимать их всерьез не стоит.

Коррекция

Существует несколько методов постановки, которые может использовать специалист. Это дыхательная и артикуляционная гимнастика, а также техники коррекции по подражанию, замещению звуков или механические. Какой вариант выбрать, логопед определяет для каждого подопечного индивидуально. Кроме того, важен контакт малыша с дефектологом, его позитивный настрой и желание общаться с «чужим» взрослым. Дети лучше «раскрываются» и идут на контакт, когда специалист проводит индивидуальные, а не групповые занятия.

Среди эффективных методов постановки выделяют следующие.

Подражание . Логопед будет использовать его в индивидуальной работе с малышом, но ничего не мешает продолжить коррекцию и дома. Ребенку нужно показать правильное расположение языка во рту при произношении «л», попросить повторять за вами. Ротик должен быть приоткрыт, а щечки напряжены. Попросите малыша поднести ко рту ладошку и ощутить, какой теплый воздух выходит из ротика при произношении. На занятиях используйте яркие картинки с изображением буквы и слогов с ней. Просите ребенка произносить слоги, глядя на картинку — это ускоряет формирование навыка.

. Логопед будет использовать его в индивидуальной работе с малышом, но ничего не мешает продолжить коррекцию и дома. Ребенку нужно показать правильное расположение языка во рту при произношении «л», попросить повторять за вами. Ротик должен быть приоткрыт, а щечки напряжены. Попросите малыша поднести ко рту ладошку и ощутить, какой теплый воздух выходит из ротика при произношении. На занятиях используйте яркие картинки с изображением буквы и слогов с ней. Просите ребенка произносить слоги, глядя на картинку — это ускоряет формирование навыка. Произношение от другого звук а. Гласные дети произносят легко, а некоторые из них можно «трансформировать» в необходимую фонему. Например, «а», если выдвинуть язычок между зубами, потянуть гласный и легко «прикусить» язык зубками примерно по середине. Похожим образом работает постановка от «ы», только прикусывать язычок нужно не по центру, а самый кончик.

а. Гласные дети произносят легко, а некоторые из них можно «трансформировать» в необходимую фонему. Например, «а», если выдвинуть язычок между зубами, потянуть гласный и легко «прикусить» язык зубками примерно по середине. Похожим образом работает постановка от «ы», только прикусывать язычок нужно не по центру, а самый кончик. Механическая коррекция. Этот способ широко используют логопеды, но для домашнего «применения» он не подходит. Прибегать к нему стоит только в том случае, если специалист рекомендовал это делать и показал, как именно выполнять упражнение. При механической коррекции могут задействоваться пальцы, деревянная лопатка или чайная ложечка, с помощью которых органам речи придают необходимое положение для правильного произношения звука.

Хороший результат достигается при сочетании выбранной специалистом коррекционной техники с артикуляционной гимнастикой для звука «л». Комплекс упражнений похож на подготовительный, но задания будут чуть сложнее.

Окошко . Попросите ребенка широко раскрыть ротик и приоткрыть зубки. При этом язык должен оставаться на месте неподвижным, а челюсти — немного напряженными. Сохранять «окошко» нужно до 10 секунд.

. Попросите ребенка широко раскрыть ротик и приоткрыть зубки. При этом язык должен оставаться на месте неподвижным, а челюсти — немного напряженными. Сохранять «окошко» нужно до 10 секунд. Ковшик . Языку придают форму ковшика, загибая кончик кверху и высовывая наружу. Важно, чтобы он не касался верхних зубов и оставался напряженным несколько секунд. Выполняют 5-6 повторов.

. Языку придают форму ковшика, загибая кончик кверху и высовывая наружу. Важно, чтобы он не касался верхних зубов и оставался напряженным несколько секунд. Выполняют 5-6 повторов. Метелка . Кончиком напряженного языка, как метелкой, водят по небу. Сначала медленно, затем быстрее. Губы слегка приоткрыты, но челюсть остается неподвижной.

. Кончиком напряженного языка, как метелкой, водят по небу. Сначала медленно, затем быстрее. Губы слегка приоткрыты, но челюсть остается неподвижной. Гармошка. Язык плотно прижимают к небу, после чего открывают и закрывают рот.

Эти упражнения помогают улучшить двигательную активность языка, придать тонус мышцам, повысить эластичность подъязычной «уздечки».

Автоматизация звука «л»

Автоматизацией называют закрепление результата, полученного в ходе логопедической коррекции. И введение непроизносимой ранее фонемы в повседневную речь подопечного. Сначала ее закрепляют в самостоятельном звучании, произнося в твердой и мягкой формах. А затем — в виде слогов и полноценных слов.

Дефектологи рекомендуют сделать процесс автоматизации интересным и нескучным. А для этого отлично подходят скороговорки, стишки и загадки, которые малыш будет повторять за вами. Вот несколько примеров таких скороговорок:

еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела;

ла-ла-ла — мусор убрала, лю-лю-лю — печку истоплю;

в палатке — лопатка;

у елки иголки колки.

Через некоторое время можно просить малыша составлять рассказы по картинкам, обращая внимание на слова с нужной фонемой.

Дифференциация звуков «р», «л»

На завершающем этапе важно добиться, чтобы подопечный мог различать фонемы, близкие к «л» по звучанию. Это звуки «р» и «в», которые малыш должен четко дифференцировать как по отдельности, так и в составе слов.

Для этого ребенку следует показывать карточки со слогами, составленными из указанных фонем. И вместе с ним четко произносить эти слоги. Для игр подойдут картинки с изображениями предметов, в названиях которых встречаются «л», «р» и «в» и которые малыш должен называть. Полезно вставлять пропущенные слоги в готовые слова и пропущенные слова в знакомые ребенку загадки, пословицы, стихи.

Эта работа потребует времени, внимания и терпения со стороны родителей. Но она обязательно принесет свои плоды. Заниматься постановкой речи у ребенка нужно, так как в будущем это позволит избежать стеснения в коллективе, проблем при общении со сверстниками и обидных «колкостей» со стороны одноклассников.