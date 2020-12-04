«Это зло и для региона»: в Самаре протестуют против масштабной вузовской реформы

Самара, 4 декабря. Бывшая Россвязь, а ныне подразделение в составе Минцифры, начала подготовку к масштабной реформе отраслевых вузов. По замыслу, все провинциальные университеты связи и их филиалы должны влиться в единую структуру с головным вузом в Москве. В Самаре уже протестуют.

Совет ректоров Самарской области единогласно высказался против «оптимизации» (а де-факто ликвидации как самостоятельной единицы) Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Позицию ученых поддержал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Александр Хинштейн, председатель комитета по информполитике и связи Госдумы РФ, также пообещал помочь представителям региона, от которого он избрался в законодательный орган.

«В условиях развития цифры нужно не сокращать, а увеличивать. Не вижу ни одного довода в поддержку этой идеи. Сделаю все, чтобы не допустить ликвидации. Самара уже переживала сокращения вузов. Ни к чему хорошему это не привело. Вставать на те же грабли — просто дурость», — написал политик в своем официальном аккаунте в соцсети.

Кампанию по объединению самарских вузов в единый федеральный университет проводил в 2015 году прежний глава региона Николай Меркушкин. Несмотря на активные протесты, ему удалось объединить Самарский госуниверситет с аэрокосмическим вузом. Технический университет отстоял свою самостоятельность и превратился в опорный региональный вуз, поглотив архитектурно-строительный институт.

По мнению Хинштейна, последствиями нынешнего объединения могут стать сокращение числа студентов, упразднение аспирантуры, диссертационного совета, сворачивание научных проектов.

«Это зло и для региона, и для отрасли», — считает глава информкомитета Госдумы.

Ситуацию прокомментировал ФАН бывший сотрудник ПГУТИ Евгений Дмитриев:

— Как выпускник, а затем работник университета, могу сказать, что слово «филиал» на корочке диплома значительно понижает престиж этой корочки в глазах и самих студентов, и потенциальных работодателей. Даже когда это филиал московского вуза. Если выпускник захочет продолжать свое развитие в научной сфере, скорее всего, ему придется ехать для обучения в аспирантуре и защиты диссертации в Москву. Если повезет и его примут. То есть подготовка собственных научных кадров в регионе по сути сойдет на нет. А если нет кадров — падает уровень обучения, уровень квалификации выпускников, а в итоге и всей отрасли.

В Новосибирске и Санкт-Петербурге пока на известие о возможной вузовской реформе в публичном пространстве не отреагировали.

Ирина Алексеенко, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций, пояснила для ФАН детали происходящего: