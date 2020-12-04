Россия и Казахстан впервые за 20 лет договорились о сохранении рек Урал и Иртыш

Министры природных ресурсов и экологии России и Казахстана Александр Козлов и Магзум Мирзагалиев в пятницу, 4 декабря, подписали стратегически важные документы по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов рек Урал и Иртыш, сообщает корреспондент ФАН.

По словам российского министра Александра Козлова, это стало возможно после договоренностей президентов России и Казахстана.

«Подписание программ по сбережению трансграничных рек — важный этап в наших отношениях, поскольку диалог об этом велся около 20 лет, — пояснил он. — Сдвинуть его с мертвой точки стало возможным после договоренностей президентов России и Казахстана об активизации межгосударственного взаимодействия в сфере экологии и охраны окружающей среды. Сегодня на встрече присутствовали губернаторы субъектов. Они рассказали о том, как на их территориях будут реализованы программы российско-казахстанского сотрудничества. Поскольку главная наша задача, помимо экологии, — это не навредить жителям приграничных регионов».

Программы предусматривают сотрудничество по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021–2024 годы. Они включают в себя разработку научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризацию и выявление источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, очистку и восстановление водных объектов бассейна.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев отметил, что до принятия программы был сделан подробный анализ текущей ситуации и перспектив после ее реализации.

«Это огромная совместная работа. Считаем важным в этой сфере продолжение сотрудничества российских и казахстанских специалистов», — сказал Мирзагалиев.

Со стороны России подписание стратегических документов прокомментировали губернатор Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Омской области Александр Бурков. Так, Паслер рассказал, что для защиты экосистемы Урала в 2019 году уже выполнены водоохранные мероприятия на 453 млн рублей. Были реконструированы и капитально отремонтированы части очистных сооружений, систем оборотного водоснабжения, выполнены работы по воспроизводству водных биоресурсов, определены границы водоохранных зон.