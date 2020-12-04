Бастрыкин рассказал о проблеме предоставления жилья детям-сиротам

Москва, 4 декабря. В режиме видео-конференц-связи под председательством главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина состоялось заседание Научно-консультативного совета СК России. Во время мероприятия были затронуты темы обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем, а также организации постинтернатного сопровождения, сообщает пресс-служба СК РФ.

В обсуждении этих вопросов приняли участие представители органов исполнительной власти, следственных управлений СК РФ, а также члены волонтерских организаций. Александр Бастрыкин сообщил, что на 1 января 2020 года число совершеннолетних сирот, состоящих на учете и не получивших жилье, увеличилось на семь тысяч человек и составило всего 182 тысячи.

При этом по состоянию на 1 ноября 2020 года жилье получили около 15 тысяч детей-сирот (47% от запланированного показателя). Глава СК РФ напомнил, что в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот в шестилетний срок, увеличив финансирование на 10% (43 млрд рублей), выделенное в 2020 году на решение этой проблемы.

Вместе с тем Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность тем фактом, что до сих пор существует неприемлемая ситуация со значительным числом судебных решений по искам сирот в связи с неполучением жилья. При этом по-прежнему остро стоит проблема предоставления жилья, не отвечающего установленным требованиям, а также различных махинаций в этой сфере.

Известно, что за 11 месяцев текущего года следственными органами СК РФ зарегистрировано более 250 сообщений о преступлениях по фактам нарушений при обеспечении детей-сирот жилыми помещениями, причем в 2019 году таких сообщений было гораздо меньше — 105. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено свыше 130 уголовных дел, в суд направлено 25.

Кроме того, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что растет количество обращений, связанных с проблемой получения жилья. При этом она выразила надежду, что теперь, когда полномочия по обеспечению жильем детей-сирот перешли от органов опеки к Минстрою, темпы предоставления квадратных метров будут наращиваться.

Также Анна Кузнецова поблагодарила Следственный комитет Российской Федерации за своевременное реагирование на нарушение прав сирот в интернатных учреждениях, напомнив о последнем резонансном случае. Так, следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Мокшанского интерната для детей с особенностями развития: воспитанники в соцсетях рассказали о побоях и издевательствах со стороны руководства.

«К сожалению, до сих пор не удается выработать алгоритм по выявлению и предотвращению таких ситуаций, ведь о происшествиях с детьми мы узнаем уже по факту. Дети порой просто не рассказывают о насилии со стороны сотрудников учреждения, считая это нормой», — обратилась Кузнецова к Александру Бастрыкину.

Глава СК РФ заявил, что при выявлении предоставления сиротам некачественного жилья Следственный комитет и дальше будет стоять на принципиальной позиции и незамедлительно возбуждать уголовные дела.