Парламент арабских стран призвал пресечь иностранное вмешательство в Ливии

Каир, 4 декабря. Парламент арабских стран позитивно оценил заявление Египта и Саудовской Аравии о последствиях вмешательства иностранных государств в региональные проблемы.

Председатель ведомства Адель Аль-Ассуми поддержал подход Каира и Эр-Рияда к разрешению ливийского кризиса. Он подтвердил, что необходимо сохранить стабильность и территориальную целостность североафриканской страны.

По мнению представителей Египта и Саудовской Аравии, в урегулировании обстановки должны принимать участие граждане Ливии, а не иностранные державы, которым выгодна военная эскалация. Аль-Ассуми заявил, что подконтрольное ему ведомство готово поддержать процесс по стабилизации ситуации в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министры иностранных дел Самех Шукри и Адель аль-Джубейр провели встречу в рамках политического консультативного комитета. Главы египетского и саудовского диппредставительств обсудили проблемы североафриканского государства и заявили о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.