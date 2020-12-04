США заплатят 5 млн долларов за информацию о преступлениях ИГ в Сирии

Вашингтон, 4 декабря. Власти США готовы заплатить пять миллионов долларов за информацию, которая поможет предотвратить преступления террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом сообщает телеканал Halab Today.

Государственный департамент США утром 4 декабря объявил награду за любые сведения, которые остановят торговлю нефтью и древними артефактами со стороны террористов. Средства выделены в рамках реализации программы «Вознаграждение за справедливость».

В конце ноября американские власти также объявили награду в размере 10 миллионов долларов за сведения о лидере террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джуляни. Не исключается, что кампания может стать предлогом для новых операций международной коалиции в Сирии.

Последнее время военнослужащие США ведут активную деятельность в восточных провинциях арабской республики. Местные жители регулярно сообщают о конвоях с военной техникой и грузовиками.

Согласно заявлениям американских властей, США в сотрудничестве с курдскими боевиками из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) якобы занимаются борьбой с «Исламским государством». Однако фактически американцы незаконно добывают природные ресурсы на захваченных сирийских месторождениях нефти и газа, после чего экспортируют их в соседние страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.