Актер Александр Колмогоров привел в порядок могилу родителей Собчака

Ташкент, 4 декабря. Актер Александр Колмогоров привел в порядок могилу родителей Анатолия Собчака. Звезда фильма «Жертва любви» несколько лет назад вернулся на родину в Ташкент по приглашению Молодежного театра Узбекистана. По просьбе друга семьи Собчака он посетил кладбище. Найти могилу родителей мэра Санкт-Петербурга Александра и Надежды Собчак оказалось не так просто. Артист и сотрудник кладбища потратили на ее поиски около двух часов. Она действительно оказалась в запущенном состоянии.

«Два часа ходил. Сначала с женщиной-уборщицей, но она привела к однофамильце. Потом в дирекции кладбища попросил сотрудника, он на машине катал-катал — нашли. Могила — полтора квадратных метра, запущенная», — рассказал он.

Колмогоров очистил могилу от мусора, которая даже не ограждена, и оставил свежие цветы. Актер отметил, что это место не посещали уже очень давно. Напомним, что ранее была опубликована информация о том, что телеведущая Ксения Собчак забросила могилу своих бабушки и дедушки.

Ранее Владимир Путин почтил память первого мэра Петербурга. Президент возложил цветы к памятнику и пообщался с местными жителями, которые тоже пришли отметить 20-летнюю годовщину со дня смерти Анатолия Собчака.