ФАН выяснил, почему в Саратове хотят вернуть московское время

Саратов, 4 декабря. Сегодня исполнилось ровно четыре года с тех пор, как Саратовская область перешла на временной пояс UTC+4, покинув «московский» пояс UTC+3. Авторы закона о переходе утверждали, что такое решение позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона, обусловленные временным фактором, сократить объемы потребляемой электроэнергии. Однако не всех жителей устроило подобное положение дел: многочисленные активисты до сих пор регулярно выступают с требованием вернуться к московскому времени.



Существуют сразу несколько гражданских движений, ставящих своей целью переход Саратовской области обратно к поясу UTC+3. Председатель регионального общественного движения «Саратов за здоровое время!» Вячеслав Сорокин в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН рассказал, почему московский часовой пояс идеален для Саратовской области.

«Хотя наш регион географически находится в одном поясе с Москвой, живем мы по времени более «восточного» часового пояса, ведь UTC+4 это уральское время. Так называемое «московское время» — это поволжский часовой пояс, в котором географически находится все Поволжье. Это время, которое наиболее близко к солнечному и, с точки зрения здоровья населения, является наиболее благоприятным и естественным, что подтверждают все специалисты. У нас накопилась масса экспертных заключений и мнений, свидетельствующих о необходимости возврата нашего региона на пояс UTC+3. Наше движение появилось в прошлом году, однако и ранее существовала масса людей, недовольных переходом на московское время. Был создан ряд петиций, по вопросу часового пояса даже собирался круглый стол в областной думе», — сообщил активист.



Сорокин считает, что местные власти пока не заинтересованы в решении проблемы. Гражданские петиции себя исчерпали, другие предложения отклика тоже не находят, но активисты не отчаиваются.

«Наше движение добивается не столько возврата московского времени, как такового, а в первую очередь борется за создание более благоприятных условий для жизнедеятельности людей с точки зрения здоровья населения, — подчеркнул общественник. — Это и возврат к естественному природному времени, которое наиболее удобно для наших биоритмов, и смена графиков работы и учебы. Например, в прошлом году мы вышли с первой инициативой к губернатору именно об изменении графиков учебы детей, которым приходится начинать день по действующему времени практически ночью. Но тогда власть проигнорировала наше обращение».

Председатель общественного движения также отметил, что привычку к «неправильному» времени могли сформировать годы советской власти, когда стрелки переводили регулярно два раза в год.

«Откуда берутся противники возврата к московскому поясу? У некоторых людей еще во времена СССР при проживании по «декретному» времени сформировались нездоровые привычки, когда они воспринимают темноту по утрам, как нормальное явление, а вечером хотят, чтобы было светло. Да, при сезонных переводах часов в летний период искусственно удлинялся световой период по вечерам. Но организм человека устроен по-другому: ему нужен свет именно утром, а вечерняя темнота — это нормально. Зачем смещать светлый час на вечер, если это вредит здоровью? Но многие не понимают даже в географии региона, не говоря уже о влиянии времени на здоровье человека. Поэтому просветительская деятельность является одним из важных направлений нашего движения», — резюмировал Сорокин.

Напомним, в Приволжском федеральном округе часовой пояс UTC+4 также используется в Самарской области, Ульяновской области и Республике Удмуртия.