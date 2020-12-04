В Госдуме РФ рассказали о планах на весеннюю сессию

Москва, 4 декабря. Госдума в весеннюю сессию планирует продолжить работу над законопроектами по реализации норм Конституции. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков на совещании в Совфеде, передает корреспондент ФАН.

«Программа законопроектной работы на весеннюю сессию будет утверждена на основании законодательных инициатив президента и правительства, которые у нас являются приоритетными, — сказал он. — В весеннюю сессию будет продолжена работа над законопроектами в рамках реализации норм Конституции».

По словам Александра Жукова, депутаты продолжат работу над законодательным обеспечением общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики.

«Здесь нам предстоит довольно серьезно поработать над законодательным обеспечением плана. Например, изменить законодательство о несостоятельности и банкротстве, разработать поправки, направленные на снижение избыточных затрат работодателей, градостроительное развитие территорий, развитие современных механизмов госуслуг», — отметил он.

Депутат добавил, что в 2020 году в Госдуме и Совфеде улучшилась законопроектная деятельность, а правительство повысило качество работы над нормативно-правовыми актами.

Александр Жуков сообщил, что кабмин направил письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть приоритетные законопроекты. В их числе он упомянул законопроект о биобезопасности, об исследовании лекарственных препаратов, ратификацию соглашения РФ и Кипра об избежании двойного налогообложения.