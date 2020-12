Почему Пекин и Нью-Дели не могут поделить главную реку Индии

В конце ноября 2020 года в Китае объявили о намерении построить очередную плотину на реке Брахмапутра. Новая дамба, которая появится всего в 30 километрах от индийско-китайской границы со штатом Арунчал-Прадеш, по версии Пекина, очень важна для окружающей среды, национальной безопасности, уровня жизни, энергетики и международного сотрудничества.

Китай и Индия делят немало рек, но самая главная из них — Брахмапутра, за чьи воды между ними развернулась самая настоящая битва. В рамках проекта «Война за воду» автор Telegram-канала «Индия Сегодня» рассказывает о водных спорах Пекина и Нью-Дели, а также инструментах давления на соседей.

По оценкам Организации Объединенных Наций, больше половины мирового населения будет жить в условиях дефицита или нехватки воды к 2025 году. Подавляющее большинство этих людей будут проживать в Китае и Индии. Увеличение площади орошаемых земель в сельском хозяйстве, рост промышленного производства, расширение потребления, растущий средний класс и иные изменения, вызванные развитием экономики в этих странах, будут оказывать все большее давление на водные запасы.

Ожидается, что способность новой дамбы генерировать гидроэнергию будет в три раза выше, чем у плотины Центрального Китая «Три ущелья», которая имеет самую большую установленную гидроэнергетическую мощность в мире.

Председатель крупнейшей строительной компании Китая Power Construction Corp of China Ян Чжиюн, заявил, что КНР «будет эксплуатировать гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг Цангбо (тибетское название Брахмапутры), и дамба может служить поддержанию водных ресурсов и внутренней безопасности». В своем выступлении он также сказал, что это не просто гидроэнергетический проект и плотина важна для окружающей среды, национальной безопасности, уровня жизни и международного сотрудничества.

Заявление вызвало шквал тревожных комментариев со стороны Индии и Бангладеш — и не без основания.

В июльском докладе Института Лоуи на фоне трений между Индией и Китаем на границе в Восточном Ладакхе было сказано следующее:

