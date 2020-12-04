Экс-глава СБ Русского музея распродает коллекцию картин своего отца

Фигуранты дела Государственного Русского музея по решению петербургского суда ранее были осуждены за мошенничество — Ирина Кузнецова и Николай Дурасов должны погасить ущерб в 4 миллиона рублей в рамках гражданского иска. Экс-главе службы безопасности Русского музея Ирине Кузнецовой вменили 2 миллиона рублей в счет покрытия ущерба, который она планирует компенсировать за счет продажи картин своего отца — знаменитого советского художника Геннадия Трошкина. Об этом корреспонденту ФАН сообщила сама Ирина Кузнецова.

В скором времени может быть продано самое редкое произведение партийного жанра КПСС. Ирина Кузнецова рассказала корреспонденту ФАН, что планирует продать историческое полотно «Обсуждаем программу партии», написанное к XXVII съезду КПСС, он открылся 25 февраля 1986 года. Известно, что первым предложение о приобретении картины получит глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«В 1986 году Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПСС Александр Павлович Филатов предложил написать к предстоящему ХХVII съезду КПСС картину, актуально отображающую подготовку к этому событию. Историческое полотно было выполнено в традициях социалистического реализма, отличается актуальностью и репортажной ценностью. В эпоху перестройки произведение оказалось невостребованным и вернулось к автору. Несколько лет назад моего отца не стало, и картина перешла по наследству ко мне. Теперь ввиду сложных, трагических для меня и моей семьи обстоятельств мы вынуждены ее продать. Полотно является нашей семейной реликвией, но раз обстоятельства сложились так, что ее надо продать, то было бы правильно предложить полотно КПРФ, для которой она имеет огромное культурное, идеологическое и историческое значение», — сообщила ФАН искусствовед, заслуженный работник культуры Ирина Кузнецова.

Как ранее сообщала пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Ирины Кузнецовой по части 4 статьи 159 УК РФ и Николая Дурасова по ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Будучи генеральным директором ООО «Фрейм», Дурасов предложил Кузнецовой предоставить в Министерство культуры РФ заявки на приобретение техники иностранного производства. Получив субсидию, было решено приобрести четыре концентратора у ООО «Фрейм» за 8,5 миллиона рублей, фактическая стоимость которых составила чуть более 3,8 миллиона рублей. По данным следствия, преступный план был реализован — порядка 4,7 миллиона рублей были похищены.