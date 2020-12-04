Демократы США обеспокоились проверкой агентов, искавших российский след в выборах

Вашингтон, 4 декабря. Директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф предоставил доступ прокурору США Джону Дарему к тысячам документов по делу о вмешательстве России в президентские выборы, по заявлениям демократов имевшем место в 2016 году. Новоназначенный специальный советник должен предъявить общественности правду об этой глобальной политической мистификации, сообщает Washington Examiner.

Республиканские союзники Дональда Трампа возлагали большие надежды на Дарема в преддверии выборов 2020 года. Некоторые из них настаивали на полном рассекречивании документов, что должно было бы обличить администрацию Обамы и высших сотрудников разведки в подлоге.

«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в Американской истории — мистификации российского вмешательства», — написал Трамп на своей странице в Twitter в начале октября.

Советник обязан предоставить по завершении расследования окончательный отчет, результаты которого будут предъявлены общественности.

«Имело место злоупотребление властью и законными полномочиями, и в этом нет сомнений. Есть адвокат ФБР, который отправится в тюрьму за подделку доказательств перед судом FISA. И это после того, как все высокопоставленные чиновники национальной безопасности Обамы-Байдена заявили, что идея незаконного шпионажа и злоупотреблений в суде – это чепуха», — сказал Рэтклифф.

Директор разведки добавил, что ему известны факты многих нарушений, о которых он пока не может рассказать. Он намерен дождаться сбора доказательств Даремом для того, чтобы не выдвигать голословных заявлений.

Шаг Рэтклиффа был встречен негативной реакцией со стороны демократов и ветеранов национальной безопасности. Так, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявлял:

«Его [Рэтклиффа] выборочное рассекречивание информации ужасно. Это явно направлено на продвижение политических интересов Дональда Трампа и республиканцев», — сообщал он в интервью для CNN.

В декабре 2019 года генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц опубликовал доклад, в котором пришел к выводу, что расследование ФБР сопровождалось серьезными нарушениями и выборочно скрывало информацию от суда по надзору за внешней разведкой. Горовиц критиковал бюро по меньшей мере за 17 «существенных ошибок и упущений».

Как ранее рассказывал ФАН, в начале этой недели Дарем был повышен Генпрокурором Барром до специального советника, которому поручено выявить нарушения закона, допущенные в ходе возглавляемого Робертом Мюллером расследования ФБР. Приказ, обнародованный во вторник, обеспечивает федеральному прокурору из Коннектикута дополнительную защиту от потенциальных попыток закрытия дела вероятным президентом США Джо Байденом.