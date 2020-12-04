Мошенники под видом сотрудников Сбербанка звонят по сто тысяч раз каждый день

Киберперступники совершают до ста тысяч звонков россиянам ежедневно, представляясь сотрудниками Сбербанка, передает ФАН. Об этом сообщил начальник управления методологии кибербезопасности ПАО «Сбербанк» Андрей Чахеев. Специалисты российского банка уже приняли жалобы от россиян на три млн мошеннических звонков, добавил он.

«Большинство таких звонков приходится на время пандемии, когда телефон остается единственной ниточкой связи с внешним миром, — рассказал Андрей Чахеев. — Этим и пользуются мошенники».

Сотрудники безопасности Сбербанка собрали уже более 120 схем мошеннического «развода», которыми пользуются киберпреступники. Среди самых популярных сценариев, который отметил, эксперт, перевод денег в другой город, просьба продиктовать код из смс-сообщения, просьба отправить деньги на указанный номер, звонок из мнимого «колл-центра», мошеннические сообщения на сайтах бесплатных объявлений, а также преступные киберновинки — фейковые чеки в Телеграм.

«Чтобы защититься от преступников, нам нужно повышать киберкультуру клиентов», — заявил Чахеев.

Добавим, в прошлом году Сбербанк принял 2,5 млн звонков с жалобами на телефонное мошенничество, а треть россиян призналась, что они или их близкие теряли деньги в результате таких махинаций.