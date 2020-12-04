Донбасс сегодня: ВСУ ударили тяжелыми минометами по ДНР, армия республики несет потери

Донбасс, 4 декабря. Армия Киева ударила по ДНР из минометов, народная милиция понесла потери. Украинский морпех пытался перейти на сторону ДНР, но был остановлен огнем сослуживцев. 10 военнослужащих ВСУ дезертировали с передовых из-за отказа командира предоставить отпуска. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За последние сутки ВСУ совершили два обстрела ручными и станковыми противотанковыми гранатометами поселка Ленинское на юге ДНР. Один обстрел пришелся на поселок Молодежное в ЛНР — из стрелкового оружия. В пятницу утром военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ открыли минометный огонь по позициям Народной милиции ДНР в районе Ленинского, выпустив 12 мин калибром 120-мм.

Огонь тяжелых минометов корректировался украинским беспилотником. В результате погибли два военнослужащих армейского корпуса республики. Ответным огнем защитников ДНР огневые точки противника были подавлены. Как уточняют в оборонном ведомстве республики, в период осуществления провокации на украинских позициях находились представители украинских СМИ. Целью киевских силовиков была именно гибель защитников Донбасса.

Морпех ВСУ пытался перейти на сторону ДНР

В управлении Народной милиции ДНР рассказали о причинах минометного обстрела на юге республике в ночь со среды на четверг. По информации дончан от источника в 36-й бригаде украинской морской пехоты, огонь был открыт с целью предотвратить переход морпеха на сторону ДНР.

В результате огня своих сослуживцев перебежчик получил ранения. В течение получаса под прикрытием нового обстрела он был эвакуирован своими на позиции ВСУ. На данный момент несостоявшийся перебежчик передан сотрудникам СБУ для допроса и выяснения причин попытки перехода на сторону противника.

Командование 36-й бригады, чтобы избежать повторения этой ситуации, распорядилось заминировать вероятные маршруты дезертиров. С этой целью со складов ракетно-артиллерийских вооружений выдано 70 противопехотных мин, запрещенных к использованию международными документами.

Десять украинских силовиков дезертировали из зоны ООС

В управлении Народной милиции ЛНР сообщают о снижении морально-психологического состояния силовиков передовых частей противника. Это связано с отказом командования предоставлять отпуска личному составу. Подобное положение дел привело к дезертирству 10 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Как выяснилось по результатам проверки в соединении, военнослужащие ранее неоднократно обращались к командованию с просьбой о предоставлении отпусков в связи со сложными семейными обстоятельствами. Силовики звонили на горячую линию Минобороны Украины. Но ни в одном, ни в другом случае решения проблем военнослужащих не последовало.