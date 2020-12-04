Пьяная уборщица избила семиклассника в Хабаровске

Хабаровск, 4 декабря. Драка между уборщицей и учеником произошла в общеобразовательной школе №49 Хабаровска. Как стало известно ФАН, конфликт стал поводом для привлечения технического работника к уголовной ответственности.

Ученик седьмого класса стал беседовать с уборщицей. Она сделала ему замечание о плохом поведении. Школьник в ответ заявил техническому работнику, что от нее разит алкоголем. После этих слов женщина ударила мальчика по лицу. Он ответил тем же, завязалась драка, которую удалось прекратить лишь после вмешательства других работников школы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Побои».

«К женщине уже были замечания по работе, да и сам ученик не отличается хорошим поведением. Учится мальчик не очень хорошо, часто пропускает занятия», — рассказал ФАН источник в полиции.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — два года лишения свободы. Правда, как показывает судебная практика подобных уголовных дел, технический работник, скорее всего, отделается легким испугом, получив условный срок или штраф.

Кроме того, женщине, очевидно, придется искать новое место работы, потому что стоит вопрос о ее увольнении из школы.