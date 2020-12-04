Политолог рассказал, чем может обернуться политический кризис в Молдавии

Кризис отношений Кишинева и Москвы усилится, при президентстве Майи Санду дело может дойти даже до отзыва посла Молдавии из России. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Санду сеет хаос

Действующий президент Молдавии Игорь Додон обвинил свою преемницу Майю Санду в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты вместо того, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

«Санду вновь зовет людей на протест в воскресенье, хотя никто не мешает ей вступить в должность. Граждане, не позволяйте собой манипулировать. Зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну», — сказал Додон в видеообращении.

Ранее Санду обвинила Додона в попытке узурпации власти в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. В четверг она организовала акцию протеста возле здания парламента, в которой приняли участие около 700 человек. Вместе с этим депутаты правых партий протестовали в парламенте, блокируя трибуну.

Ухудшение отношений

По мнению Максим Жарова, как действующий, так и избранный президенты Молдавии ведут себя безответственно. Попытка ограничения полномочий президента через парламент уходящим главой государства ведет к общей делегитимизации всех ветвей власти в стране. А уличный шантаж парламентариев со стороны избранного президента с целью недопущения ограничения своих полномочий также не прибавляет стабильности и легитимности власти в стране.

«Поскольку в Молдавии введено внешнее управление посредством удаленного контроля за действиями коррумпированных олигархов, клинч уходящего и избранного президентов актуализирует тему «российского вмешательства». Именно под прикрытием обвинений России в дестабилизации ситуации в Молдавии Запад будет решать вопрос окончательного удаления Додона с местной политической сцены. Поэтому кризис двусторонних отношений усилится, при президентстве Санду дело может дойти даже до отзыва посла Молдавии из России», — пояснил Максим Жаров.

По его мнению, желание стоящего за Санду Запада выдавить российских миротворцев из Приднестровья может стать дополнительным триггером для одностороннего понижения дипотношений со стороны Молдавии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инаугурация нового президента Молдавии Майи Санду состоится в конце текущего года. Ориентировочной датой проведения мероприятия называют 24 декабря.