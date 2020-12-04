Переписчикам выдадут отпугиватели для защиты от собак в регионах России

Главной опасностью для сотрудников Всероссийской переписи населения в Росстате назвали агрессивных домашних животных, передает ФАН. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. По его словам, всего один человек из тысячи переписчиков подвергается нападению животных, но этого процента достаточно, чтобы задуматься о защите сотрудников Всероссийской переписи населения.

«Укусы собак – это самые массовые травмы, поэтому мы приобретаем отпугиватели», – рассказал Павел Малков.

Он также упомянул, что здоровье переписчиков застраховано по социальной программе страхования Сбербанка, в том числе, в нее включены и возможные нападения животных. По данным Сбербанка, во время прошлой переписи банк столкнулся всего с пятью случаями выплаты по страховке, сейчас застрахованы более 300 тысяч переписчиков. В регионах также готовы помочь переписчикам – например, в республике Алтай представители муниципальных образований заранее обойдут хозяйства по дворам и попросят владельцев в дни переписи держать охранных собак на привязи.

Особые меры безопасности для защиты переписчиков принимаются в связи с пандемией коронавируса, уточнил глава Росстата. Сотрудникам переписи выдают средства индивидуальной защиты, все они проходят тщательный инструктаж по распознаванию простудных заболеваний. Если переписчик посчитает, что входить в квартиру к человеку опасно, он оставит в почтовом ящике инструкцию с подробным описанием того, как поучаствовать в переписи с помощью портала «Госуслуги».

Помимо этого, для защиты переписчиков во время проведения Всероссийской переписи населения в регионах будут в режиме повышенной готовности работать внутренние службы охраны и службы МЧС. Например, в республике Алтай этап проведения переписи совпадет с сезоном паводков, и спасатели будут готовы подстраховать сотрудников Росстата специальным транспортом повышенной проходимости, если обычные дороги окажутся недоступны.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, ее главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале Госуслуг. 2 ноября начался досрочный этап Всероссийской переписи населения в отдаленных районах регионов России. Эту перепись в Росстате называют «последней бумажной и первой цифровой».