США направили конвой с военной техникой в сирийскую Хасаку

Хасака, 4 декабря. Международная коалиция во главе с США направила колонну с военной техникой в окрестности города Хасака, расположенного на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Rojava Network.

Американская колонна состояла из 40 автомобилей. Среди них были замечены грузовики с материально-техническим обеспечением и топливом, а также легкие бронемашины. Предположительно, конвой направился на одну из военных баз США в этом регионе.

Представители американского министерства обороны и коалиционных сил не комментировали перемещение военнослужащих на востоке Сирии.

Сейчас США в сотрудничестве с курдскими боевиками из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) контролируют ряд восточных провинций арабской республики. Американские власти объясняют нахождение своих военнослужащих в регионе и взаимодействие с вооруженными группировками курдов якобы борьбой с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Однако фактически никаких операций против террористов не проводится. Вместо этого американцы незаконно добывают нефть и газ на захваченных сирийских месторождениях, а после при помощи курдов экспортируют ее на продажу в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.