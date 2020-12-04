Байден сломал ногу, поиграв с собакой по пути из ванной в спальню

Джо Байден признался, что недавнюю травму ноги он получил, бежав после душа за своей собакой в попытке дернуть ее за хвост. Слова кандидата в президенты США были опубликованы Daily Coller на странице в Twitter.

Как признался политик, он двигался в спальню из ванной, когда решил поиграть со своим питомцем. Пытаясь схватить его за хвост, Байден бегал по дому до тех пор, пока не споткнулся о ковер.

О травме стало известно 30 ноября. Политика отвезли в больницу, где медики провели компьютерную томографию. Были диагностированы две трещины в костях стопы. Вероятно, ему в течение нескольких недель придется носить специальный ортопедический ботинок.

Вскоре после этого действующий президент США Дональд Трамп в Twitter поддержал своего соперника, которому потребовалась медицинская помощь из-за травмы.

Глава американского государства ретвитнул запись, в которой сообщается, что Байден покинул ортопедический центр. На видео видно, что демократ прихрамывает и старается идти очень аккуратно.

«Выздоравливай скорее!» — написал Трамп на своей странице.

Ранее Депутат Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина заявила, что кандидат на пост американского президента Джо Байден остается главным ньюсмейкером в США даже в период затишья информационных битв. История о том, как уверенный в победе на выборах кандидат поскользнулся, играя с собакой, и сломал правую ногу в двух местах (ранее речь шла о растяжении) наводит на мысли о том, что в Штатах осторожно репетируют будущую передачу власти от «сонного Джо» в руки Камалы Харрис, полностью подконтрольной клану Клинтонов.

Видимо, именно ей придется работать президентом США вместо Байдена до 2024 года, если демократы с помощью фальсификаций продавят волю народа Америки, Конституцию и законы о выборах.